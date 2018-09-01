Ликвидация Захарченко: увеличилось количество жертв в результате взрыва в Донецке

Вместе с Захарченко уничтожили его охранника / Reuters

Жертвой взрыва в донецком кафе "Сепар", в результате которого был уничтожен главарь "ДНР" Александр Захарченко, стал еще один человек.

"В 17:37 31 августа в г. Донецк, Ворошиловский район, проспект Комсомольский, кафе "Сепар" - взрыв ВОП, с последующим горением. В результате взрыва погибло два человека. Пять пострадавших от госпитализации отказались. Госпитализированы в лечебное учреждение шесть человек", - говорится в сообщении "МЧС" "ДНР".

Как сообщает "РИА Новости", вторым погибшим оказался охранник Захарченко.

"По последним данным, вместе с Александром Захарченко погиб его телохранитель, пострадавших 11, из них госпитализированы шесть", — заявил агентству "депутат верховного совета" "ДНР" Владислава Бриг.

Напомним, 31 августа в Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв, в результате Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице.

Позже появилась информация, что бомба была заложена в светильниках заведения.

Также в результате взрыва несколько человек получили ранения, в том числе - один из главарей "ДНР" Александр "Ташкент" Тимофеев.