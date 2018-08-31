Стало известно, где заложили бомбу, убившую Захарченко

Взрывчатка, в результате активации которой руководитель так называемой "ДНР" Александр Захарченко получил несовместимые с жизнью ранения, была заложена в светильниках ресторана "Сепар".

Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщила журналистка Ольга Шарий.

"Вроде бы закладка взрывчатки была в светильнике в ресторане. Украинские диверсанты. Ага", – написала Шарий на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался на месте.

Также в результате взрыва несколько человек получили ранения, в том числе - высокопоставленный чиновник "ДНР" Александр "Ташкент" Тимофеев.

Позднее СБУ и многие другие источники, в т.ч. в самой марионеточной "республике" террористов, подтвердили смерть Захарченко.

Президент РФ Владимир Путин в комментарии на смерть Захарченко заявил, что организаторы и исполнители убийства главаря ДНР должны понести заслуженное наказание.