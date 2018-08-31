Александр Захарченко: биография

Александр Захарченко / Reuters

Александр Владимирович Захарченко (26.06.1976, Донецк, УССР - 31.08.2018, Донецк, ОРДЛО) - главарь террористической организации "Донецкая народная республика" (май 2014 - август 2018).

Национальность: гражданин Украины.

Деятельность: руководил марионеточной "республикой" "ДНР" (4 ноября 2014 года - 31 августа 2018 года). "Государственный деятель", имеет звание "верховного главнокомандующего", террористы "присвоили" ему звание "генерал-майора ЛНР/ДНР".

Образование, карьера до войны, карьера во время войны:

Учился в Донецком институте МВД, работал инженером на шахте. С 2006 года возглавлял ТД ООО "Континент" (бизнес-империя Ахметова). С декабря 2013 года активно участвует в "Антимайдане". 16 апреля с группой из семи вооруженных человек захватил здание ДонОГА - с этого момента в "ДНР" считается история "республики".

Карьерный рост в "ДНР" :

- май 2014: "военный комендант" Донецка;

- май 2014 - 7 августа 2014: "замминистра внутренних дел", командир бандформирования "Оплот";

- август-октябрь 2014 - "предсовмина ДНР"; заменил на этом посту террориста Александра Бородая;

- 4 ноября 2014 - 31 августа 2018 - "глава" марионеточной республики "ДНР".

Покушения

Захарченко пережил как минимум пять покушений на свою особу.

30 августа 2014 обстреляли автомобиль Захарченко, был ранен водитель. Сам террорист остался цел и невредим.

30 января 2015 года в Углегорске неизвестный выстрелил в Захарченко, но промахнулся и убил его охранника. Ответственность за стрельбу в лидера террористов взял на себя партизанский отряд "Тени".

28 апреля 2016 года "министерство госбезопасности ДНР" заявило, что Захарченко хотели взорвать в стрелковом комплексе "Артемида". В попытке взрыва террористы традиционно обвинили Украину, задержав нескольких человек по фальшивым обвинениям.

В августе 2016 года Захарченко заявил, что у его дома была обезврежена бомба.

8 мая 2017 года: на трассе, ведущей к "Саур-Могиле", произошел взрыв незадолго до проезда кортежа Захарченко.

Смерть

31 августа 2018 года главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение при мощном взрыве в известном среди террористов кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке, которое находится в нескольких сотнях метров от резиденции Захарченко. От полученного ранения в голову руководитель террористов умер.