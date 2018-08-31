Террористы подтвердили смерть Захарченко и сообщили о задержании "укроДРГ"

Захарченко все-таки погиб в результате взрыва

Террористы "ДНР" подтвердили гибель главаря террористической организации Александра Захарченко, и заявили, что якобы уже задержали подозреваемых в покушении, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах Донецка.

"Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что задержание произошло на проспекте Богдана Хмельницкого, движение по улице при этом было перекрыто.

Читайте такжеПри убийстве Захарченко ранение получил высокопоставленный чиновник "ДНР""Подозреваемых задержали в автомобиле", - сказал источник.

Также источник подтвердил, что Захарченко скончался в больнице после взрыва. Вместе с ним ранено еще несколько "чиновников ДНР", в т.ч. его подельника Тимофеева.

Главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение при мощном взрыве в известном среди террористов кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке, которое находится в нескольких сотнях метров от резиденции Захарченко.