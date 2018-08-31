Путин гневно отреагировал на убийство Захарченко

Владимир Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко.

"Александр Владимирович был настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса. В трудное для своего родного края время он встал на его защиту, взял на себя огромную личную ответственность, вел за собой людей", - заявил Путин.

Читайте также"Решил воссоединиться дуэтом с Кобзоном": реакция соцсетей на убийство ЗахарченкоОн также уточнил, что рассчитывает на то, что организаторы и исполнители убийства понесут заслуженное наказание.

"Подлое убийство Александра Захарченко – это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится. Хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким Александра Владимировича Захарченко, всем жителям Донбасса. Россия всегда будет вместе с вами", - заявил Путин.

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Как сообщалось ранее, 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался на месте.

Также в результате взрыва несколько человек получили ранения, в том числе - высокопоставленный чиновник "ДНР" Александр "Ташкент" Тимофеев.

Позднее СБУ и многие другие источники, в т.ч. в самой марионеточной "республике" террористов, подтвердили смерть Захарченко.