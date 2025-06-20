Почему колорадский жук так называется: история появления таких насекомых в Украине

Такие жуки появились в нашей стране относительно недавно, а история их появления очень интересна.

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Почему колорадский жук так называется/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

Почему колорадский жук так называется

В каком году в Украине появился колорадский жук

Почему от таких вредителей настолько трудно избавиться

Колорадский жук - это небольшой жучок, который обитает на пасленовых. Особенно сильно он любит картофель. Такой вредитель приносит серьезные проблемы всем садоводам и огородникам, ведь поедает различные растения и уменьшает урожай, а избавиться от него не очень просто. Если во время применения различных способов уничтожения таких вредителей где-то выживет несколько взрослых особей или личинок, через некоторое время колорадский жук снова заполонит весь огород.

На YouTube-канале "Це цікаво" рассказали, какая история появления колорадского жука в Украине, откуда он к нам мигрировал и когда это произошло. Также в видео рассказывается, почему колорадский жук так называется.

видео дня

Кажется, что этот жук всегда был проблемой для огородников и садоводов. Но на самом деле он появился в Украине только во второй половине 20 века. И это не единственный интересный факт об этом удивительном насекомом.

Первоначальный ареал распространения колорадского жука был очень мал. Его родиной является северо-восточная часть нынешней Мексики, где он прекрасно чувствовал себя среди дикорастущих томата, табака и других пасленовых. Он просто не мог попасть в другие районы, потому что за пределами ареала не росли необходимые для питания растения. Также он никогда не был значительной угрозой для коренных народов, поскольку в основном по соседству с пасленовыми всегда росли и другие растения, которые могли отталкивать колорадского жука, что и сейчас используется для борьбы с ними, когда рядом с картофелем высаживают сильно пахнущие лук и чеснок.

Свое победное шествие по всему Северному полушарию этот жук начал в конце 19 века, когда впоследствии с распространением картофеля из Анд в Северную Америку он перебрался в Колорадо, где начал массово губить посадки фермеров. Благодаря этому он и получил свое название.

И некоторые фермеры действительно переставали сажать картофель, что несколько замедлило продвижение жука на восток. Но высокие цены впоследствии заставили фермеров заниматься культурой картофеля. Несмотря на все усилия и запреты, этот жук смог попасть на европейский континент. И хотя все очаги уничтожали, полностью искоренить его не удалось. В дальнейшем весь 20 век он вместе с ветрами двигался на восток, достигнув территории Украины в сороковые годы прошлого века.

Первая и Вторая мировая война также повлияли на его распространение. Ведь во время войны никто сильно не волнуется за насекомых, поэтому он целенаправленно двигался к месту произрастания картофеля.

Колорадский жук впервые был обнаружен американским энтомологом Томасом Сеем в 1824 году. Он собрал несколько экземпляров этого насекомого в скалистых горах на западе США.

Колорадский жук невероятно устойчив к яду. Часто простые и несильные инсектициды не действуют на жука. К тому же он может адаптироваться к действию ядов. Использовать сильные и системные яды решается не каждый на своем огороде, а потому даже если один дачник на своем участке его полностью истребит, это не гарантирует, что он не вернется на это же место с участка другого дачника.

Также его особенностью является возможность впасть в своеобразную спячку, увеличив срок жизни от одного до двух или даже трех лет. Делает он это в голодные или засушливые годы, чтобы переждать. Колорадский жук ядовит и почти не имеет естественных врагов. Связано это с тем, что, поедая ядовитые листья картофеля, жук выделяет яд на своей спинке, чем не очень привлекателен для большинства птиц. Для Северной Америки жук не является такой проблемой, как на территории Европы, потому что в его естественном ареале также жили и его враги, которые успешно регулировали его численность.

Такой жук очень быстро двигается. В основном он летит с ветрами и может развивать скорость до семи-восьми километров в час. Это и позволяет ему, услышав рядом пасленовые посадки, за несколько дней оккупировать весь огород. Он способен переживать тяжелые условия. На зиму эти вредители могут закопаться в землю на 70 сантиметров, чтобы в конце весны всем вместе выйти и начать питаться картофельными листьями. Когда колорадский жук чувствует опасность, он падает на спинку и притворяется мертвым.

Смотрите видео о том, почему колорадский жук так называется:

Активность вредителей/ Инфографика: Главред

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