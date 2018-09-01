Полиция и Нацгвардия усилили патрулирование области после убийства Захарченко в Донецке

На дополнительное патрулирование выйдет более тысячи полицейских / УНИАН

В Донецкой области после убийства в оккупированном Донецке главаря "ДНР" Александра Захарченко введен режим усиленного патрулирования.

"На Донетчине более тысячи полицейских заступили на усиленную охрану публичного порядка. О безопасности жителей в течение выходных будут заботиться дополнительные наряды Нацполиции и Нацгвардии", - сообщает полиция Донецкой области.

Кроме того, на территории области продолжают проводиться мероприятия по изъятию из незаконного оборота оружия, выявления и задержания лиц, угрожающих публичной безопасности.

На усиленное дежурство заступили личный состав полиции Донетчины, сотрудники Управления патрульной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины и представители общественных формирований.

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Напомним, 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался на месте.

Также в результате взрыва несколько человек получили ранения, в том числе - высокопоставленный чиновник "ДНР" Александр "Ташкент" Тимофеев.

Позднее СБУ и многие другие источники, в т.ч. в самой марионеточной "республике" террористов, подтвердили смерть Захарченко.

Президент РФ Владимир Путин в комментарии на смерть Захарченко заявил, что организаторы и исполнители убийства главаря ДНР должны понести заслуженное наказание.