Прощание и похороны убитого Захарченко назначили на 3 сентября

Хоронить взорванного главного террориста ОРДО будут в понедельник / asn.in.ua

Советник покойного главаря "ДНР" заявил, что уже известно, когда пройдет прощание с Александром Захарченко, погибшим 31 августа в Донецке, в результате взрыва в кафе "Сепар", пройдет в Донецке в понедельник, 3 сентября.

В "ДНР" заявили, что из-за убийства начало учебного года на оккупированной россиянами и пророссийскими террористами территории Украины перенесено на 4 сентября, а решения о проведении выборов "главы ДНР" ещё пока не принималось.

Читайте такжеТеррористы заявляют, что установили заказчиков и исполнителей убийства ЗахарченкоВ самопровозглашенной "ДНР" после убийства главаря псевдореспублики Александра Захарченко исполняющим обязанности главы квизигосударства стал Дмитрий Трапезников, который был заместителем председателя "Совета министров".

Напомним, 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался на месте.

Также в результате взрыва несколько человек получили ранения, в том числе - высокопоставленный чиновник "ДНР" Александр "Ташкент" Тимофеев.

Позднее СБУ и многие другие источники, в т.ч. в самой марионеточной "республике" террористов, подтвердили смерть Захарченко.

Президент РФ Владимир Путин в комментарии на смерть Захарченко заявил, что организаторы и исполнители убийства главаря ДНР должны понести заслуженное наказание.