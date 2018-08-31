В "ДНР" уже нашли замену убитому Захарченко

Исполняющим обязанности главы "ДНР" стал Дмитрий Трапезников / smdnr.ru

В самопровозглашенной "ДНР" после убийства главаря псевдореспублики Александра Захарченко исполняющим обязанности главы квизигосударства стал Дмитрий Трапезников, который был заместителем председателя "Совета министров".

Решение о назначении на новую "должность" принял "штаб территориальной обороны", приводит слова "чиновника" подконтрольный террористам сайт.

"В связи с трагической смертью Александра Захарченко возложить исполнение обязанностей главы "ДНР" на Трапезникова Дмитрия Викторовича", — зачитал решение новый лидер боевиков.

Напомним, 31 августа в Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв, СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице. Позже появилась информация, что бомба была заложена в светильниках заведения.