В "ДНР" уже нашли замену убитому Захарченко

Пост главы псевдореспублики занял бывший зампредседателя "Совета министров".
В самопровозглашенной "ДНР" после убийства главаря псевдореспублики Александра Захарченко исполняющим обязанности главы квизигосударства стал Дмитрий Трапезников, который был заместителем председателя "Совета министров".
Решение о назначении на новую "должность" принял "штаб территориальной обороны", приводит слова "чиновника" подконтрольный террористам сайт.
"В связи с трагической смертью Александра Захарченко возложить исполнение обязанностей главы "ДНР" на Трапезникова Дмитрия Викторовича", — зачитал решение новый лидер боевиков.
Напомним, 31 августа в Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв, СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице. Позже появилась информация, что бомба была заложена в светильниках заведения.