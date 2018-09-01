В "ДНР" заявили о задержании "диверсантов", подозреваемых в ликвидации Захарченко

Александр Захарченко / Reuters

В "ДНР" задержали нескольких подозреваемых в организации взрыва в Донецке, в результате которого был ликвидирован главарь местных боевиков Александр Захарченко.

Как заявил "и.о. главы" "ДНР" Дмитрий Трапезников, на допросе задержанные якобы уже "подтвердили причастность украинской стороны к преступлению". При этом задержанных он назвал "диверсантами".

По его словам, в результате взрыва в Донецке пострадали 11 человек, сообщает ДАН.

Напомним, 31 августа в Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв, в результате Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице.

Позже появилась информация, что бомба была заложена в светильниках заведения.

Также в результате взрыва несколько человек получили ранения, в том числе - один из главарей "ДНР" Александр "Ташкент" Тимофеев.