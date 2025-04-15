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Можно ли обрезать кутикулу на ногтях: эксперт удивил ответом

Мария Николишин
15 апреля 2025, 14:39
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Многие во время маникюра обрезают или отодвигают кутикулу, чтобы сделать ногти красивее.
Можно ли обрезать кутикулу на ногтях: эксперт удивил ответом
Можно ли обрезать кутикулу / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Стоит ли обрезать кутикулу
  • Как безопасно ее убрать

Тема обрезания кутикулы вызывает много споров среди людей. Некоторые говорят, что каждый раз, когда делают маникюр, старательно обрезают кутикулу, а некоторые регулярно отодвигают кутикулу.

Главред решил разобраться, стоит ли отталкивать или обрезать кутикулу.

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Безопасно ли обрезать кутикулу

Как пишет Real Simple, безопаснее избегать обрезания кутикулы, особенно самостоятельно дома, поскольку это повышает риск инфицирования и может вызвать долгосрочное повреждение ногтевого ложа. Дерматологи и многие профессионалы по ногтям рекомендуют вместо этого отодвинуть кутикулу.

"Кутикула предназначена для защиты ногтей и служит защитным барьером. Чрезмерное обрезание кутикулы может вызвать открытые раны, раздражение, инфекцию или воспаление", - говорит Рене Окель Меса, профессиональный мастер маникюра.

Безопасно ли отодвигать кутикулу

По словам эксперта, отодвигание кутикулы, то есть осторожное отталкивание избыточной кожи кутикулы от основания ногтевой пластины, "вредит здоровью ногтей только в том случае, если процесс удаления выполняется слишком агрессивно".

Как безопасно отодвинуть кутикулу

Окель Меса говорит, что используя подходящие инструменты, вы можете мягко и безопасно отодвинуть ногтевую кутикулу.

"Это можно сделать с помощью инструмента для отталкивания кутикулы или деревянной палочки для кутикулы", - говорится в сообщении.

Благодаря удалению лишней кутикулы или слоя "мертвой кожи" этот шаг обеспечивает чистую поверхность ногтя, благодаря чему продукты для ногтей должным образом прилегают к ногтевой пластине.

Как часто нужно отодвигать кутикулу

Кутикулу стоит отодвигать раз в неделю или через неделю в зависимости от роста ваших ногтей и кутикулы.

В то же время, отодвигать ногтевую кутикулу, если у вас есть порезы или признаки инфекции вдоль кутикулы и ногтей не стоит.

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Что известно о Real Simple?

Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

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