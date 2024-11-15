Маникюр для женщин за 50: какие трендовые ногти омолодят руки на несколько лет

Женщинам за 50 стоит выбирать в первую очередь не то, какой маникюр в тренде 2024 года, а тот, который подчеркнет их естественную красоту и добавит ухоженности.

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Каким цветом красить ногти женщинам за 50 / Коллаж: Главред, фото: pixabay

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Какая форма делает ногти элегантными после 50 лет

Женщины в возрасте 50+ часто имеют стиль и утонченный вкус, который отображается даже в уходе за руками. Но не всегда просто выбрать, какой маникюр делает руки моложе.

Главред исследовал на основе рекомендаций Woman's World и современных трендов, какая форма ногтей лучше всего подходит тем, кому за 50, а также, какие цвета могут освежить руки.

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С возрастом стоит отдавать предпочтение оттенкам, которые подчеркивают естественный цвет кожи и делают руки более ухоженными. Молочные, нежно-розовые, бежевые и пастельные цвета, такие как светло-голубой и лавандовый, остаются универсальными и добавляют рукам свежести.

Если вы любите темные оттенки, присмотритесь к бордо, сливовому, коричневому и темно-синему. Однако важно помнить, что слишком яркие и неоновые цвета могут привлечь внимание к мелким недостаткам кожи или пигментным пятнам.

Что касается красного, то винные и темно-красные оттенки добавляют элегантности и смотрятся особенно красиво на коротких ногтях. Также хорошим вариантом будет классический френч с оттенком пастели или золота на кончиках, который добавит нотку современности.

Также важен правильный выбор покрытия: матовое или сатиновое покрытие выглядит сдержанно и стильно, тогда как слишком блестящее глянцевое может подчеркнуть недостатки.

Если вас интересует, какой цвет ногтей следует носить 60-летней женщине, то беспроигрышными вариантами будут пастельные цвета и теплые нейтральные оттенки: персиковый, бежевый, светло-розовый, кремовый. Эти цвета помогут визуально омолодить руки и сделать их более ухоженными.

Какую форму ногтей лучше выбрать после 50

Для зрелых рук наиболее подходящими являются мягкий квадрат или овальная форма ногтей. Овальная форма добавляет элегантности, делает пальцы визуально длиннее и женственнее. Мягкий квадрат - идеальный выбор для тех, кто ищет баланс между классикой и современностью.

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Что известно об издании Woman's World? Woman's World - это американский еженедельный журнал для супермаркетов с тиражом 1,6 миллиона читателей. Журнал печатается на бумаге, которая обычно ассоциируется с таблоидными изданиями, и имеет соответствующую цену, и сосредоточен на коротких статьях на такие темы, как похудение, советы по отношениям и кулинария. Журнал удерживает звание самого популярного женского журнала, продаваемого в киосках. Также у издания есть собственный сайт, сообщает Википедия.

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