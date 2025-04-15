Радоница и родительские субботы: даты всех поминальных дней в 2025 году

В 2025 году главным поминальным днем в Украине является Радоница.

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Даты Радоницы и родительских суббот в Украине / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

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Когда украинцы вспоминают умерших

Когда отмечаем Радоницу и родительские субботы в 2025 году

Полный перечень поминальных дней

В Украине традиция почитания умерших имеет глубокие корни и отражается в ряде поминальных дней, которые приходятся на разные периоды года. Главред узнал, когда вспоминают усопших в 2025 году.

Когда поминальный день в 2025 году

Главным поминальным днем в Украине является Радоница. Этот день, полный светлой печали и веры в Воскресение Христово, который отмечают на 9-й день после Пасхи, пишет ПЦУ.

видео дня

Поскольку Пасха в 2025 году будет праздноваться 20 апреля, Радоница в 2025 году приходится на 29 апреля. Именно в этот день верующие массово посещают кладбища, чтобы разделить пасхальную радость со своими умершими, принося освященные куличи, пасхальные яйца и цветы.

Когда вспоминают усопших в 2025 году

Кроме Радоницы, в течение года существуют и другие дни, когда украинцы традиционно вспоминают умерших. К ним относятся так называемые родительские субботы. Эти особые дни поминовения приходятся на определенные субботы церковного года. В 2025 году основными родительскими субботами являются:

Вселенская мясопустная родительская суббота - перед началом Великого поста, 22 февраля;

Вторая суббота Великого поста - 15 марта;

Третья суббота Великого поста - 22 марта;

Четвертая суббота Великого поста - 29 марта;

Троицкая родительская суббота - накануне праздника Троицы, 7 июня;

Дмитриевская родительская суббота - первая суббота после дня святого Дмитрия, 25 октября.

Когда поминальные дни в 2025 году в Украине

В Украине существуют и так называемые родительские субботы, которые имеют корни в традициях русской православной церкви. Они отмечаются в определенных регионах, где влияние России было значительным. В этом году их даты:

26 июля (9 августа по старому стилю) - родительская суббота перед Успенским постом.

27 сентября (11 октября) - Покровская родительская суббота.

25 октября (8 ноября) - Кузьмина родительская суббота.

1 ноября (15 ноября) - Михайловская родительская суббота.

8 ноября (22 ноября) - поминальная суббота перед Рождественским постом.

Когда ходят на кладбище 2025

Традиционно украинцы чаще всего посещают кладбища на Радоницу (29 апреля 2025 года). Именно в этот день происходит массовое чествование умерших на могилах. Однако, многие семьи также посещают кладбища в родительские субботы, особенно накануне больших церковных праздников, таких как Пасха и Троица.

Посещение кладбища является личным делом каждой семьи, и многие приходят на могилы своих близких в удобное для них время, независимо от официальных поминальных дней.

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Что такое Православная церковь Украины? Православная церковь Украины (ПЦУ) - христианская церковь, самая многочисленная православная церковь в Украине по количеству верующих. Одна из шестнадцати автокефальных православных церквей, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская православная церковь признает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии, тогда как Католическая церковь единственной канонической правопреемницей признает УГКЦ, пишет Википедия.

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