"Закрыт для въезда и выезда": В оккупированном Донецке объявили "чрезвычайное положение"

Кафе "Сепар", в котором произошел взрыв

Оккупированный террористами "ДНР" и российскими войсками Донецк полностью "закрыт для въезда и выезда" в связи с убийством главаря террористической организации, Александра Захарченко, передают росСМИ со ссылкой на так называемое "оперативное командование ДНР".

Читайте такжеВ сети показали последнее видео с убитым ЗахарченкоВ связи с гибелью Захарченко ДНР возбудили уголовное дело о теракте. При этом один из источников сообщил, что кроме схваченных террористами "украинских диверсантов" в покушении подозревается один из охранников Захарченко, которому удалось скрыться.

Напомним, 31 августа в Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв, СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице. Узнать главные подробности случившегося можно здесь.