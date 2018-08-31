Убийство Захарченко: в "ДНР" пригрозили Украине местью

Денис Пушилин пригрозил, что Донецк "отомстит Украине за убийство" Александра Захарченко / dan-news.info

Так называемый председатель "Народного совета" самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин заявил, что захваченный Донецк "отомстит Украине за убийство" главаря "республики" Александра Захарченко.

Псевдочиновник сказал, что преступление является "очередной агрессией со стороны Украины", сообщает подконтрольный террористам сайт.

"Глава "Донецкой Народной Республики" погиб в результате взрыва, который произошел, ориентировочно, в 17:00. Донецк отомстит за это преступление", — отметил Пушилин.

Напомним, 31 августа в Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв, СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице. Узнать главные подробности случившегося можно здесь.