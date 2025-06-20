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"Сделать уже ничего нельзя": тревожный прогноз массированных ударов дронов РФ

Алексей Тесля
20 июня 2025, 14:23
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Система отражения атак дронов должна быть построена так, чтобы не требовала сверхвысокой квалификации у стрелков или наводчиков, считает Константин Криволап.
дрон, Шахед, ВСУ
РФ атакует Украину с новой тактикой / коллаж: Главред, фото: Силы ТРО ВСУ, ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Криволапа:

  • Благодаря китайским двигателям ударные дроны РФ теперь могут летать выше
  • Дроны РФ летают на больших высотах, с земли их "достать" невозможно
  • Последний рубеж обороны - МОГ, действующие уже внутри города

Авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап рассказал о том, что благодаря китайским двигателям ударные дроны РФ теперь могут летать выше.

"А мы, кажется, застряли на определенном уровне, когда, имея результаты сбития на уровне 90%, 95%, 100%, решили, что у нас все хорошо. Хотя было понятно, что россияне не удовлетворятся той эффективностью поражения, которую имели, и будут работать над ее улучшением. И вот они начали это делать", - заявил он в интервью Главреду.

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Эксперт напомнил о том, что совсем недавно вышло постановление Кабмина, которое позволяет создавать группировки из легкомоторных самолетов, передаваемых пилотами Минобороны.

"Но главное - в этом постановлении заложены две положительные вещи: Дрон надо сбивать дроном. Легкомоторная авиация - сейчас самое эффективное средство противодействия дронам. Потому что дроны меняются - и по количеству, и по характеристикам, - и нам нужно реагировать на эти изменения. Далее будет следующий этап - с более автоматизированными системами и т.д.", - отметил он.

Собеседник отмечает, что сейчас дроны РФ летают на больших высотах, с земли их "достать" невозможно. Он убежден в необходимости утверждения концепции о том, что вражеский БпЛА не должен долетать до города, а сбивать уже над городской территорией - это неправильный подход.

"Но сейчас последний рубеж обороны - это мобильные огневые группы, действующие уже внутри города. Расчет на то, что дрон пикирует и его можно будет поразить - абсолютно ошибочен. Поэтому имеем много попаданий: дроны пикируют с большой высоты, и сделать уже ничего нельзя", - уточняет аналитик.

По его мнению, система должна быть построена так, чтобы не требовала сверхвысокой квалификации у стрелков или наводчиков. Она должна работать через простые, надежные действия - лучше всего, в автоматическом режиме.

Эксперт пояснил, что ранее действовала такая система: после запусков БпЛА в воздух поднималась армейская авиация Сухопутных войск - вертолеты. Они должны были встречать эти дроны пулеметным огнем. Однако теперь, с повышенной мощностью заряда дронов, обломки разлетаются сильнее и могут повредить вертолет.

"Из-за этого вертолеты уже не могут приближаться на 300-400 м - теперь дистанция выросла до 500-600 м. А это уже серьезно усложняет задачу для стрелка, ведь ему нужно с мобильной, нестабильной платформы - с вертолета - попасть в этот БПЛА. Вот такое постепенное накопление ошибок приводит к тому, что "шахеды" прорываются в город и делают там, что хотят", - добавил Криволап.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ била по Украине полусотней дронов, есть раненые и разрушения. В результате ударов в одном из областных центров есть трое раненых - у двух полицейских осколочное поражение конечностей, а у 62-летней женщины переломы ног.

Как ранее сообщал Главред, ранее РФ ударила по Киеву сотнями дронов и ракет - полковник ВСУ раскрыл детали атаки. Армия РФ выпустила за ночь 315 дронов, среди которых были как ударные дроны, так и различные дроны-имитаторы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на фоне массированного удара РФ по Украине 10 июня обратился к США. Украинский лидер подчеркнул, что нужно жесткое давление ради мира.

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