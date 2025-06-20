Противодействовать невозможно: эксперт рассказал о смертоносной тактике ударов РФ

Криволап объяснил, почему Россия смогла нанести непоправимый ущерб Украине во время последней комбинированной атаки на столицу.

https://glavred.info/ukraine/protivodeystvovat-nevozmozhno-ekspert-rasskazal-o-smertonosnoy-taktike-udarov-rf-10674950.html Ссылка скопирована

В чем опасность новых ударов России / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот, ГСЧС Украины

Что сказал Криволап:

Комбинированный удар РФ стал настолько смертоносным из-за новой тактики врага

У Украины пока нет средств противодействия этой тактике атак РФ

17 июня страна-агрессор Россия атаковала Киев, в результате чего в результате только одного попадания в многоквартирный дом погибло более 20 человек. Подобные удары враг может наносить и в дальнейшем, ведь почти полностью перешел на новую тактику.

Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап. По его словам, еще удар по Кременчугу показал, что таким образом враг нагружает ПВО. Поэтому эта тактика российского террора стала действенной.

видео дня

"В Киеве одновременно били по трем локациям - фактически воспринимая каждую как отдельный город. То есть, тактика ударов россиян по нескольким направлениям одновременно для них сейчас работает эффективно", - пояснил он.

В то же время Украина не имеет эффективных средств противодействия такой тактике ударов врага. Поэтому все, что можно сделать на данный момент - свести нынешнюю тактику врага к нулевой эффективности, пока не будет готово серийное вооружение, ведь сейчас есть только отдельные его образцы.

"Когда эти образцы перейдут в формат действующего вооружения, когда система начнет реально работать, тогда россияне будут вынуждены искать новые тактические решения", - добавил Криволап.

Какими ракетами Россия атакует Украину / Инфографика: Главред

Атака РФ на Киев 17 июня - что известно

Напомним, Главред писал, что во время российской атаки в ночь на 17 июня 27 локаций в разных районах Киева оказались под вражеским огнем. Под удар попали жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры.

В частности россияне ударили ракетой по 9-этажному дому в Соломенском районе Киева. Там в один момент под завалами оказалась вся семья. Отец, мать, сын и его девушка - все погибли.

Под этим же домом с самого утра стояли родители парня, который в нем проживал. Их фото облетели весь мир. Они во время разбора завалов надеялись получить хорошую весточку о том, что их сын жив. Но чуда не произошло - мужчина стал еще одной жертвой российского удара.

Больше новостей:

Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред