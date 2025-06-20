В секунде погибла почти вся семья: в Киеве ракета убила отца, мать и сына с любимой

Единственный выживший член семьи - 12-летний сын, который был у бабушки на момент российской атаки.

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В Киеве российская ракета убила почти всю семью / Коллаж: Главред, фото: Facebook, ГСЧС

Что известно:

РФ ударила ракетой по дому в Киеве и разрушила целый подъезд

В результате атаки погибла почти вся семья

Среди уцелевших только 12-летний мальчик

Россияне ударили ракетой по 9-этажному дому в Соломенском районе Киева. В один момент под завалами оказалась вся семья. Отец, мать, сын и его девушка - все погибли. Об этом рассказывают на странице в Facebook "Их убила Россия".

Веронике Кушниренко был всего 21 год, а ее возлюбленному Артему Шобику - 22 года. Они жили в квартире на 3-м этаже вместе с папой и мамой Андрея - Ростиславом и Инной Шобик.

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На своей странице в Facebook Юлия Коваленко рассказала, что девочка очень любила свою маму.

"Мам, ты смотрела вторую часть "Мыслями наизнанку"? Там когда Райли начала взрослеть, у нее начали появляться столбы самосознания, которые состояли из множества событий и воспоминаний. Ника была одним из них, мы выросли вместе и менялись. Она любила меня, а я ее. Они забирают у нас нашу самоидентификацию, оскверняют память о детстве и юности. Это осознавать просто невыносимо... Отбросы, которые не знают цены человеческой жизни, которые порочат все, к чему прикасаются", - говорится в тексте.

Подруга девушки вспоминает, что они дружили более 10 лет и пережили вместе очень много.

"Она всегда была сильной, шла к целям и была готова меняться ... У нее были большие мечты, которые разрушила Россия. А где-то всего неделю назад я видела тебя лишь на минутку... и кто же знал, что обниму тебя в последний раз...", - рассказала подруга.

У Вероники осталась мама, бабушка и младший братик. В семье ее любимого живым остался только 12-летний Илья. Он уцелел только благодаря тому, что в тот день остался у бабушки. Однако теперь мальчик круглый сирота.

Удар РФ по Киеву 17 июня - последние новости

Как писал Главред, во время российской атаки в ночь на 17 июня 27 локаций в разных районах Киева оказались под вражеским огнем. Под удар попали жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что враг ударил ракетой по девятиэтажке в Соломенском районе. Удар был настолько сильный, что ракета прошла через все девять этажей.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко заявил, что страна-агрессор Россия атаковала Киев ракетой с кассетными боеприпасами. Обломки были обнаружены в районе столичных Нивок. Такие боеприпасы предназначены для массового поражения людей.

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