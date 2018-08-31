В Донецке начались массовые задержания из-за убийства Захарченко

ДНРовские террористы гребут всех подряд - достаточно просто невовремя выйти на улицу / Online.ua

В оккупированном Донецке из-за убийства главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко террористы массово хватают людей в домах и на улицах.

"Сейчас в город стягиваются войска, город полностью перекрыт. За последние 2 часа нам сообщили о 8 задержаниях, люди о своих родственниках. Задержания осуществлялись на бул. Пушкина, ул. Артема, Комсомольском проспекте, пл. Ленина, в районе Драмтеатра, просп. Гурова, ул. Университетской. То есть под гребенку метут всех. В городе сейчас силовики боятся дестабилизации, и от этого страдает гражданское население. Там сейчас подобие силового террора со стороны НВФ "ДНР", - сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в эфире телеканала "112 Украина".

Лисянский отметил, что эти улицы находятся в радиусе места, где произошел взрыв.

"В город стягиваются войска, спецслужбы "ДНР" еще запросили войска. Там уже есть информация, что по нескольким домам на бул. Пушкина пошли по квартирам. В беспорядке, который сейчас там творится в эту ночь, много людей могут лишиться жизни просто из-за того, что оказались не в то время, не в том месте. Поэтому мы эту информацию сообщили уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой, и она уже связывается в том числе с дипломатическими миссиями по своим каналам, чтобы хоть как-то повлиять на данную ситуацию", - добавил он.

Читайте такжеЗамена Захарченко. Что известно о новом главаре "ДНР"Напомним, 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался на месте.

Также в результате взрыва несколько человек получили ранения, в том числе - высокопоставленный чиновник "ДНР" Александр "Ташкент" Тимофеев.

Позднее СБУ и многие другие источники, в т.ч. в самой марионеточной "республике" террористов, подтвердили смерть Захарченко.

Президент РФ Владимир Путин в комментарии на смерть Захарченко заявил, что организаторы и исполнители убийства главаря ДНР должны понести заслуженное наказание.