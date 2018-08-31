В деле убийства главаря терорристов "ДНР" Захарченко появился первый подозреваемый

Убийство Захарченко мог спланировать и осуществить один из тех, кто его охранял / Фото: Оплот

В деле убийства главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко, убитого взрывом в кафе в центре Донецка 31 августа, появился первый настоящий (а не вымышленный "МГБ ДНР") подозреваемый.

Так, сообщается, что один из охранников главного террориста вполне мог иметь отношение к организации покушения, пишет "Интерфакс" с ссылкой на собственный источник в "силовых структурах ДНР".

"Среди подозреваемых - один из охранников Захарченко. Он пропал сразу после взрыва, ведется его розыск", - сказал источник.

Читайте такжеТеррористы подтвердили смерть Захарченко и сообщили о задержании "укроДРГ"Напомним, 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался на месте.

Также в результате взрыва несколько человек получили ранения, в том числе - высокопоставленный чиновник "ДНР" Александр "Ташкент" Тимофеев.

Позднее СБУ и многие другие источники, в т.ч. в самой марионеточной "республике" террористов, подтвердили смерть Захарченко.

Президент РФ Владимир Путин в комментарии на смерть Захарченко заявил, что организаторы и исполнители убийства главаря ДНР должны понести заслуженное наказание.