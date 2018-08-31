Замена Захарченко. Что известно о новом главаре "ДНР"

Трапезников / Скриншот видео с youtube.com

Назначенный исполняющим обязанности главы "ДНР" после убийства лидера псевдореспублики Александра Захарченко Дмитрий Трапезников родился 12 апреля 1981 года в российском городе Краснодар.

В 1982 году он вместе с семьей переехал в Донецк, учился в Донецкой государственной академии строительства и архитектуры.

По данным подконтрольным террористам СМИ, псевдочиновник имеет три высших образования — в сферах промышленного и гражданского строительства, экономики и права.

Трапезников был менеджером донецкого футбольного клуба "Шахтер", занимал руководящие посты в крупных бизнес-структурах, а позже два года — с 2010-го по 2012-й — работал заместителем главы районного совета Петровского района Донецка.Читайте такжеЗахарченко убит в Донецке: все, что известно на данный момент (обновляется)

В 2014-м после Революции достоинства поддержал боевиков. В сентябре того же года стал главой "временной администрации" Тельмановского района псевдореспублики.

Позже он поднялся вверх по карьерной лестнице — возглавил "управление внешней и внутренней политики Администрации главы ДНР", после чего занял пост заместителя председателя "Совета министров". Получил ряд наград квазигосударства, в том числе "Орден республики".

Напомним, 31 августа в Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв, СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице. Позже появилась информация, что бомба была заложена в светильниках заведения.