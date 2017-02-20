Чому розчарування наслідками Революції Гідності дорівнює втраті гідності

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

20 февраля 2017, 09:22

Драматичні події зими 2013-2014 в кращому разі байдуже, в гіршому разі — вороже сприйняли більш як половина населення України.

Цими лютневими днями українці відзначають третю річницю перемоги Майдану, який з середини грудня 2013 року переформатувася з руху за право бути в Європі в Революцію Гідності. Слово "святкують" тут не годиться, бо вигнанню Януковича та його найближчих соратників передував триденний систематичний розстріл активістів у центрі Києва. Тож відзначення дорівнює вшануванню пам'яті загиблих за нашу і вашу свободу.

Хотілося б із гордістю сказати, що зараз сумує за загиблими й пишається ними вся Україна. Але це не так. Опівдні 20 лютого 2014 року я особисто бачив і чув, як чоловік років за п'ятдесят, у повному розквіті сил та явно при здоровому глузді й тверезій пам'яті кричав у телефон: "Дайте мені дві години на підготовку, і за 24 години на Майдані нікого не буде!" Вже загинуло майже сто повсталих, більшість яких годилася тому дядьку в сини чи навіть онуки. Але він далі жадав крові й справді міг би очолити взвод "тітушок", якби йому дали. Перехожі знали, що відбувається в центрі їхнього міста і їхньої країни, чули вигуки обуреного товариша, відверталися і квапилися у своїх справах. Двома днями раніше, коли на Інститутський почалася спровокована тодішньою владою бійня під час анонсованої мирної ходи, ровесники тих, кого вбивали й калічили, танцювали на дискотеці в одному з нічних клубів на Оболоні, і навряд чи в одному.

Згадую зараз це, аби ті, кого обурюють подібні факти, не дивувалися висновкам опитування, проведеного наприкінці грудня 2016 року Київськими міжнародним інститутом соціології на замовлення ГО "Детектор медіа". Згідно з результатами, події, що відбулися взимку 2014 року в Києві, названі незаконним збройним переворотом. Так вважають 34,3% респондентів по всій Україні. Найбільше погодилися з такою тезою на Півдні (51,1%) та Сході (57,3%) країни. Проте не варто вважати такі результати наслідками, вірніше — відсутністю позитивних наслідків, на які очікували люди після перемоги Майдану. В жодному разі не маємо тут справу з розчаруваннями. Якщо вважати згадану вибірку репрезентативною, картина мало чим різнитиметься від тієї, яку ми мали під час Революції Гідності. А саме: більше третини наших співгромадян вважають себе зрадженими та ображеними. Сотня полеглих і більше тисячі скалічених клали життя та здоров'я без урахування інтересів тих самих 34-х відсотків.

Коли дивитися ширше, побачимо сумну картину. Драматичні події зими 2013-2014 років у кращому разі нейтрально, тобто — байдуже, а в гіршому разі — вороже сприйняло більше половини населення України. Ми не можемо казати про всенародне повстання проти бандитського режиму, якщо загальна кількість активістів, разом із тими, хто носив продукти, збирав кошти та допомагав революційним "передовим" у інший спосіб, реально становить від 5 до 6 мільйонів дорослих українців. На четвертому році справді нового, густо замішаного на горі, втратах і крові нашого життя: щонайменше мільйонів 15 українців не приймають того, що сталося на Майдані, як свою персональну перемогу і шанс змінювати країну на краще. Це треба зрозуміти, усвідомити й, на жаль, прийняти.

Для мешканців пострадянських країн є лише одна умова, за якої вони радо приймуть будь-які зміни в державі, громадянами якої вони є. Тут давайте згадаємо кінець 1991 року. 1 грудня відбувається Всеукраїнський референдум, участь у якому беруть 84,18% всіх виборців, з яких 90,32% підтверджують "Акт проголошення незалежності України". Попри те, що майже 10% виборців вочевидь не погоджувалася з новим курсом вчорашньої "союзної республіки", і це, на секундочку, близько мільйона громадян станом на той момент, підтримка власної незалежності виявилася значно більшою, аніж підтримка Майдану. Хоча революційні події зими 2013-2014 років фактично стали іспитом на легітимність референдуму 1991-го.

Нинішні настрої щодо результатів Майдану один в один відповідають суспільним настроям 1993-1994 років. Згадайте або принаймні зверніть увагу: саме тоді Донбас почав уперше вимагати почути себе. Протестна бацила поширилася на всю країну, а причина банальна: народ збіднів. Місячна платня бюджетника дорівнювала 3 доллари, ще й отримував він її купонами, неповноцінною валютою, "недогрішми". Звісно, поруч із доларом та німецькою маркою котувався російський рубль, що чим далі, тим частіше провокувало невтішний висновок: ось, мовляв, держава. Все у неї добре. А ми, українці, хотіли незалежності, бо думали — нам усім дуже скоро піднімуть зарплати. Чи взагалі роздадуть на одну особу частку легендарного скарбу гетьмана Павла Полуботка.

Виглядає, від самого початку проголошення державної незалежності переважна більшість населення України сприймала процес як крок до наповнення власних кишень та гаманців. Протягом 1992-го цього не сталося, і 1993-й логічно став роком розчарувань. Аналогічну картину мали після "помаранчевої революції". Відверто проросійський Янукович асоціювався з російським рублем, котрий в Україні є вільно конвертованою валютою і з яким та по який виїхати легше, аніж по долар чи недавно введений євро. А рубль, відповідно, обіцяв стабільність. Натомість Віктор Ющенко за кілька місяців свого президентства знову розчарував більшість: ніби відмовилися від швидкого зближення з Росією, ніби впевненіше заговорили про європейську перспективу, тим більше — святкуємо перемогу добра над злом. Але грошей у кишенях більше не стало.

Всякий, хто сьогодні не приймає перемогу Майдану чи розчарований наслідками, найперше сумує за "не таким" курсом долара й стабільністю, передусім — фінансовою. Простіше кажучи, втеча Януковича і курс на Захід одночасно не зробив багатими мільйони тих, хто дивився Майдан по телевізору. Між тим люди повстали й пішли на смерть не заради збільшення зарплат. Їх вело під кулі гостре відчуття справедливості й власної гідності. Тому всякий, хто каже — все було даремно, просто забув, як жив до 1 грудня 2013 року. А отже, втрачає власну гідність. 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Майдан Европа Евромайдан Янукович расстрел Институтская авторская колонка Андрей Кокотюха Революция Достоинства Ющенко Небесная сотня
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять