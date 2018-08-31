В сети показали последнее видео с убитым Захарченко

Захарченко возлагал цветы к памятнику Кобзону.
В сети появилась запись с последним появлением Александра Захарченко на видео.
Видео опубликовало "министерство информации ДНР". На нем Захарченко участвует в церемонии возложения цветов к памятнику скончавшемуся артисту Иосифу Кобзону.
Накануне Захарченко подписал указ о трехдневном трауре после смерти народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Кобзон, родившийся в Донецкой области, имел звания народного артиста ДНР и героя ДНР.
Как сообщалось ранее, 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался на месте.
Также в результате взрыва несколько человек получили ранения, в том числе - высокопоставленный чиновник "ДНР" Александр "Ташкент" Тимофеев.
В СБУ заявили, что убийство Захарченко - результат междуусобных войн в "ДНР".