В сети показали последнее видео с убитым Захарченко

Александр Захарченко возлагает цветы к памятнику Кобзону / кадр из видео

В сети появилась запись с последним появлением Александра Захарченко на видео.

Видео опубликовало "министерство информации ДНР". На нем Захарченко участвует в церемонии возложения цветов к памятнику скончавшемуся артисту Иосифу Кобзону.

Накануне Захарченко подписал указ о трехдневном трауре после смерти народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Кобзон, родившийся в Донецкой области, имел звания народного артиста ДНР и героя ДНР.

Как сообщалось ранее, 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался на месте.

Также в результате взрыва несколько человек получили ранения, в том числе - высокопоставленный чиновник "ДНР" Александр "Ташкент" Тимофеев.

В СБУ заявили, что убийство Захарченко - результат междуусобных войн в "ДНР".