Умер Иосиф Кобзон

Артист, известный поддержкой агрессии России на Донбассе и аннексии Крыма, скончался в возрасте 80 лет.
Знаменитый советский и российский певец Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года.
Певца не стало на 81-м году жизни, сообщила "Комсомольская правда" на своей странице в Twitter. Народный артист России двое суток пролежал в коме, его жизнедеятельность поддерживали аппараты – он был подключен к искусственной вентиляции легких. Из комы исполнитель так и не вышел, он умер утром 30 августа.
Позже информацию подтвердил помощник супруги артиста Нинель Кобзон. "Иосиф Давыдович скончался. Нинель Михайловна пока не может говорить, мы все плачем", - сказал он.
Умер советский и российский эстрадный певец Иосиф Кобзон. pic.twitter.com/GR98faF4Xm— Комсомольская правда (@kpru) 30 августа 2018 г.
История болезни
Кобзон боролся с раком предстательной железы на протяжении 15 лет. За это время он перенес две операции - одну в 2004 году, вторую - в 2009-м.
Здоровье певца заметно ухушилось в начале этого лета – артиста госпитализировали в одну из московских больниц, и он долгое время находился под наблюдением врачей. Тогда его супруга Нинель Кобзон заявила журналистам телеканала "360", что "с ним все в порядке. Все идет по плану".
Встревожил поклонников артиста его внешний вид на похоронах поэта Андрея Дементьева - певец выглядел совсем больным и ослабевшим.
Вторая экстренная госпитализация произошла уже в июле - по данным СМИ, Кобзон был фактически прикован к постели, и по клинике его перемещали на каталке.
Читайте также"Майдан украинцев зомбировал", "Крым — непосильная ноша". Что Иосиф Кобзон говорил об УкраинеВ больнице артисту стало хуже, и он впал в кому. Врачам удалось стабилизировать его состояние, однако они оставили его под наблюдением.
Последний месяц Кобзон лежал в реанимационном отделении частной клиники в центре Москвы. Около двух недель назад его организм начал давать сбой: стали отказывать органы, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Последние двое суток он пролежал в коме, из которой так и не смог выйти.
Напомним, Кобзон при жизни выступал против Майдана в Украине, активно поддерживал боевиков самопровозглашенных ДНР и ЛНР, ездил на захваченную часть Донбасса. "Главред" собрал жесткие высказывания исполнителя в адрес украинцев, поддержавших протесты.
Отметим, что родственники Кобзона подтвердили смерть артиста.
Также стало известно, где похоронят Кобзона.
Ранее Кобзон рассказал, как у него нашли рак.