Умер Иосиф Кобзон

Иосиф Кобзон ушел из жизни / УНИАН

Знаменитый советский и российский певец Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года.

Певца не стало на 81-м году жизни, сообщила "Комсомольская правда" на своей странице в Twitter. Народный артист России двое суток пролежал в коме, его жизнедеятельность поддерживали аппараты – он был подключен к искусственной вентиляции легких. Из комы исполнитель так и не вышел, он умер утром 30 августа.

Позже информацию подтвердил помощник супруги артиста Нинель Кобзон. "Иосиф Давыдович скончался. Нинель Михайловна пока не может говорить, мы все плачем", - сказал он.

Умер советский и российский эстрадный певец Иосиф Кобзон. pic.twitter.com/GR98faF4Xm — Комсомольская правда (@kpru) 30 августа 2018 г.

История болезни

Кобзон боролся с раком предстательной железы на протяжении 15 лет. За это время он перенес две операции - одну в 2004 году, вторую - в 2009-м.

Здоровье певца заметно ухушилось в начале этого лета – артиста госпитализировали в одну из московских больниц, и он долгое время находился под наблюдением врачей. Тогда его супруга Нинель Кобзон заявила журналистам телеканала "360", что "с ним все в порядке. Все идет по плану".

Встревожил поклонников артиста его внешний вид на похоронах поэта Андрея Дементьева - певец выглядел совсем больным и ослабевшим.

Вторая экстренная госпитализация произошла уже в июле - по данным СМИ, Кобзон был фактически прикован к постели, и по клинике его перемещали на каталке.

Читайте также"Майдан украинцев зомбировал", "Крым — непосильная ноша". Что Иосиф Кобзон говорил об УкраинеВ больнице артисту стало хуже, и он впал в кому. Врачам удалось стабилизировать его состояние, однако они оставили его под наблюдением.

Последний месяц Кобзон лежал в реанимационном отделении частной клиники в центре Москвы. Около двух недель назад его организм начал давать сбой: стали отказывать органы, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Последние двое суток он пролежал в коме, из которой так и не смог выйти.

Напомним, Кобзон при жизни выступал против Майдана в Украине, активно поддерживал боевиков самопровозглашенных ДНР и ЛНР, ездил на захваченную часть Донбасса. "Главред" собрал жесткие высказывания исполнителя в адрес украинцев, поддержавших протесты.

Отметим, что родственники Кобзона подтвердили смерть артиста.

Также стало известно, где похоронят Кобзона.

Ранее Кобзон рассказал, как у него нашли рак.