"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак

Иосиф Кобзон рассказал о своей болезни / Фото: 24smi.org

При обнаружении рака у одиозного российского певца Иосифа Кобзона врачи предполагали, что ему оставалось жить не более двух недель.

Как рассказал певец в интервью "Собеседнику", он без паники принял этот приговор медиков и сообщил диагноз своей супруге.

"Говорю: "Ну что тебе можно сказать, куколка, чтобы рассмешить? У меня рак". Я думал, что все – сейчас упадет в обморок или истерика случится. Она уверенно так сказала: "Ну что же, будем лечить!" Вот без этой поддержки, без того, что ты знаешь: что бы ни произошло, жена всегда рядом, – очень трудно бороться. Я тогда решил, что буду лечиться в Москве, был против того, чтобы ехать за границу. Но врачи сказали, что мне осталось две недели, и на консилиуме определили, что нужно оперироваться у определенного хирурга, который практикует в Берлине", – отметил Кобзон.

Напомним, ранее стало известно о состоянии выписанного из больницы Кобзона.