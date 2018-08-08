СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона

Иосиф Кобзон

80-летнего легендарного, одиозного, официозного певца Иосифа Кобзона, несколько недель назад госпитализированного в одну из онкологических клиник российской столицы, отправили домой.

Такое сообщение в среду, 8 августа, со ссылкой на собственные источники опубликовало новостное агентство «Интерфакс».

Также известно, что состояние здоровья Кобзона вызывает у его лечащих врачей сильную озабоченность. По данным портала «Лайф», певец находится в сознательном состоянии, но для облегчения дыхания врачи выдали ему специальный аппарат и регулярно навещают пациента дома.

Напомним, страдающего от онкологического заболевания Кобзона в середине июня уже госпитализировали из-за обострения, а на недавних похоронах поэта Андрея Дементьева певец выглядел совсем больным и ослабевшим.