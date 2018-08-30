Родственники Кобзона подтвердили смерть артиста

Иосиф Кобзон / Вконтакте

В четверг, 30 августа, в Москве скончался знаменитый советский и российский певец Иосиф Кобзон.

При этом смерть артиста подтвердили родственники Кобзона, сообщает "Комсомольская правда" и радиостанция "Говорит Москва".

"Родственники Иосифа Кобзона подтвердили "Говорит Москва" смерть артиста", - сказано в сообщении.

Читайте также"Майдан украинцев зомбировал", "Крым — непосильная ноша". Что Иосиф Кобзон говорил об УкраинеОтметим, что в октябре 2014 года СБУ запретила въезд Кобзону на территорию Украины.

В 2014 году Кобзон был лишен звания "почетный гражданин" ряда городов Украины: в марте — Кобеляк, в сентябре — Днепропетровска, в ноябре — Полтавы, в январе – Краматорска, в июле 2017 – Славянска.

25 мая 2016 года Кобзон получил гражданство ДНР.

В мае 2018 года Кобзона лишили украинских государственных наград указом Президента Украины, и заблокировали его активы.

В июле 2018 года СМИ сообщили о срочной госпитализации артиста, и о том, что он впал в кому.