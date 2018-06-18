Кобзона в Москве забрали в больницу

Пресс-секретарь легендарного советского и российского эстрадного певца Иосифа Кобзона объявила о его госпитализации.

"У нас нет опасений за жизнь Иосифа Давыдовича. Он нездоров, но это не значит, что у нас какие-то проблемы", — заявила "Пятому каналу"она. Также пресс-секретарь заявила, что певец находится под наблюдением врачей в одной из московских больниц.

Также существует информация, что Кобзон лечится в онкологическом центре из-за внезапного ухудшения самочувствия.

Позднее Нинель Кобзон, супруга певца заявила журналистам телеканала "360", что "с ним все в порядке. Все идет по плану".

К слову, у Кобзона врачи диагностировали онкологическое заболевание в 2005 году. За минувшие годы певец перенес операцию по удалению мочевого пузыря и находится под постоянным наблюдением медиков.



Напомним, Украина заблокировала активы и лишила наград Иосифа Кобзона.