Готовился к смерти: стало известно, где похоронят Иосифа Кобзона

Иосиф Кобзон заранее купил место на кладбище / "Комсомольская правда"

Знаменитого советского и российского певца Иосифа Кобзона, который умер этим утром, так и не выйдя из комы, похоронят в Москве на Востряковском кладбище.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash. По информации СМИ, там Кобзон еще несколько лет назад купил себе место. На этом же кладбище находится могила его матери, и близких родственников.

По предварительной информации, певца похоронят 2 сентября. Об этом "РБК" сообщила председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

"Пока ничего сказать не могу [по месту и дате прощания], это будет решать супруга. Насколько я знаю, наверное, похороны будут второго [сентября], пока предположительно. Мы пока пытаемся это все пережить", - сказала Ямпольская.

Напомним, Кобзон умер на 81-м году жизни, он двое суток пролежал в коме, его жизнедеятельность поддерживали аппараты – он был подключен к искусственной вентиляции легких. Из комы исполнитель так и не вышел.

Ранее родственники Кобзона подтвердили смерть артиста.