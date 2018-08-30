"Майдан украинцев зомбировал", "Крым — непосильная ноша". Что Иосиф Кобзон говорил об Украине

30 августа 2018, 14:28

Певец утверждал, что полуостров является "исконно русской территорией".

Иосиф Кобзон при жизни
Иосиф Кобзон при жизни сделал ряд жестких заявлений об Украине / УНИАН

Знаменитый советский и российский певец Иосиф Кобзон при жизни выступал против Майдана в Украине, активно поддерживал боевиков самопровозглашенных ДНР и ЛНР, ездил на захваченную часть Донбасса.

Артист "отличился" рядом жестких высказываний в адрес украинцев, поддержавших протесты, но при этом признал аннексированный Россией Крым "непосильной ношей".

"Майдан украинцев зомбировал, они сами стали террористами. Я ненавижу Майдан, и всех приверженцев".

"Нужно было объяснить народу Украины, что такое Евросоюз, куда они стремятся. Их обманули, стравили друг c другом".

"Это просто свихнулись украинцы, Янукович (беглый экс-президент Виктор Янукович — Ред.) помог им свихнуться на Майдане, а американцы воспользовались этим и настроили".

"Мы взяли на себя непосильную ношу — Крым. Это исконно русская территория, но которую мы финансируем из нашего скудного российского бюджета. От этого страдают такие отрасли как здравоохранение, образование, культура и другие важные сферы".

"27-го (октября 2014 года — Ред.) я вылетаю в Донецк (уже был захвачен боевиками — Ред.), где будет проходить закладка памятника жертвам украинского геноцида, а 28-го я буду выступать в Луганске (находился под контролем террористов — Ред.)".

"Я сказал им (главарям боевиков "ДНР и ЛНР" — Ред.) — как только вы почувствуете необходимость приезда, дайте знать, я все брошу и приеду".

"Да, я намерен отказаться от звания народного артиста Украины. Я не собираюсь обращаться. Они же не обращаются ко мне, когда лишают меня звания почетного гражданина Днепропетровска, Полтавы. А почему я к ним должен обращаться?".

"Донбасс всегда был русскоязычным, так же как и его соседние регионы ― Днепропетровск и Харьков. И все эти указы пресловутой украинской власти ― запретить язык и литературу, ввести санкции против артистов ― они не изменят психологию тех людей, которые проживают на территории Украины".

Исполнитель выступал за то, чтобы РФ не участвовала в песенном конкурсе "Евровидение-2017", который прошел в Киеве. "Панайотов (российский и украинский певец Александр Панайотов — Ред.) здесь ни при чем. Наша страна сделает непростительную ошибку, если этим американским марионеткам посылает на растерзание хорошего парня".

Ранее СМИ писали, что Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни. Позже родственники подтвердили смерть артиста. Исполнителя похоронят в столице России Москве на Востряковском кладбище.

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ДНР Майдан ЛНР Крым умер Иосиф Кобзон
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