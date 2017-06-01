"Евровидение-2017" обошлось Украине значительно дороже озвученной сумы

Бывший продюсер "Евровидения-2017" Александр Харебин уверен, что озвученная сумма затрат на конкурс занижена на пять миллионов евро.

Об этом он рассказал ТСН после отчетной пресс-конференции оргкомитета музыкального первенства.

Объявленная цифра расходов составляет 20,4 миллиона евро. При этом, Грицак подчеркивал о сэкономленных 135 миллионах гривен.

На самом деле, утверждает Харебин, "Евровидение-2017" обошлось Украине примерно в 25 миллионов евро.

"Мы сегодня услышали цифру расходов на конкурс "Евровидение" в пределах 20 миллионов евро, которые были потрачены из государственного бюджета и из бюджета города Киева. На самом деле, сегодня была скрыта фраза и цифра в пять миллионов евро, которые НТКУ потратила из денег Европейского вещательного союза. Исходя из сегодняшних расчетов, "Евровидение" обошлось Украине примерно в 25 миллионов евро, из которых 20 миллионов евро — деньги государственного бюджета и пять миллионов евро — это деньги, которые были потрачены на иностранных специалистов и подрядчиков иностранных компаний", — заявил Александр.

Фактически, по словам Харебина, НОТУ не включило пять миллионов евро от Европейского вещательного союза в общую сумму расходов. Таким образом, появились еще и сэкономленные миллионы гривен в отчете.

ЕВС потратил пять миллионов евро на оплату труда иностранных специалистов в Украине, но они не были включены в общую стоимость, в обход отечественного закона. Если бы эти средства проходили в общем числе расходов, они должны быть обложенными налогом на немалую сумму.

В результате, наше государство фактически потеряло эти средства.

"Эти деньги должны были поступить на расчетный счет НОКУ, из них должны были быть уплачены налоги, но увы, деньги ушли вне рамок украинского правового поля и были потрачены за пределами государства", — уверил экс-продюсер музыкального первенства.

К слову, окончательные цифры станут известны по факту подписания всех актов по выполнению работ и расчетов с подрядчиками.

Напомним, команда Виктории Романовой и Александра Харебина сложила полномочия и заявила об отходе от дел за три месяца до начала "Евровидения-2017". Тогда продюсеры составили открытое обращение, где объяснили, что им удалось собрать команду единомышленников, но "отсутствие прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы" сделали невозможным их эффективную работу.

В результате кадровых изменений оргкомитет возглавил Павел Грицак.

Напомним, Португалия уже определилась с местом проведения "Евровидения-2018".