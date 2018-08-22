Кравчук оценил вероятность реванша Януковича и его команды

Вернется ли Янукович и его команда в Украину / bug.org.ua

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович никогда не вернется в Украину.

Такое мнение в ходе общения с читателями на чате "Главреда" выразил первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

"То, что Янукович никогда не вернется в Украину, это точно, потому что шансов у него здесь нет никаких. Я в этом глубоко убежден", – заявил он.

По его словам, Янукович и сам это прекрасно знает.

"Я общаюсь с его адвокатами. Он хочет сейчас одного – справедливо суда. Как он понимает этот "справедливый суд", не знаю – я с ним не общаюсь. Но он хочет, чтобы суд был объективный и справедливый. И приговор такого суда, как он заявляет через адвокатов, он примет как реальный факт", – рассказал Кравчук.

И резюмировал: "Собирается ли Янукович прийти в Украину и заявить о какой-либо политическое деятельности? Он об этом даже не говорит. Это просто нереально. Здесь не о чем говорить дальше".

Напомним, сторона обвинения потребовала для Януковича 15 лет тюрьмы и пригрозила "божьей карой". Кроме государственной измены, Януковича обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и развязывание войны. По совокупности всех обвинений, прокуроры запросили у суда для экс-президента 15-летний тюремный срок.

Ранее сообщалось о том, что Янукович подал иск против генпрокурора Юрия Луценко. Заседание по рассмотрению иска экс-президента к генпрокурору назначено на 10.00 13 сентября.