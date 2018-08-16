"Как последний трус" и "осудит Бог". В суде прокуроры предъявили Януковичу обвинение

Виктор Янукович / Reuters

В четверг, 16 августа, в Оболонском райсуде Киева во время заседания по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича сторона обвинения потребовала для него 15 лет тюрьмы и пригрозила "божьей карой".

Соответствующее сообщение опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала Лариса Сарган − пресс-секретарь украинского генпрокурора Юрия Луценко.

По ее словам, все присутствующие в зале Оболонского райсуда не сумели качественно расслышать выступление прокуроров, поскольку их постоянно перебивали и перекрикивали адвокаты беглого экс-президента. Именно поэтому Сарган решилась на публикацию полного текста выступления стороны обвинения в Facebook.

"Бог каждому дает свой шанс. Сделать мир вокруг себя красивее, людей рядом — счастливее. Такой шанс получил и он — сделать Украину сильной и процветающей, а 45 миллионов граждан —успешными", — начали выступление прокуроры. По их мнению, Януковичу доверились представители разных профессий и регионов, а он совершил предательство.

"Искалеченные судьбы, разлученные семьи, брошенные дома — вот такая горькая цена измены одного человека, у которого был шанс […]. Как последний трус он покинул страну на произвол судьбы, бежал в объятия агрессора, уже сжавшего Крым военным кольцом […]. История расставит все точки над "i" о роли государственного изменника Януковича. Осудят Януковича и Бог, и люди", — заявила сторона обвинения.

Кроме государственной измены, Януковича обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и развязывание войны. По совокупности всех обвинений, прокуроры запросили у суда для экс-президента 15-летний тюремный срок.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Янукович подал иск против генпрокурора Юрия Луценко.