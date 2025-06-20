'Вся Украина наша': Путин отличился новой порцией циничных заявлений и угроз

Путин не исключает возможности захвата Сум.

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Путин снова озвучил имперские амбиции и пригрозил ядерной доктриной / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Что сказал Путин:

РФ не стремится к капитуляции Украины, но требует "признания реалий, которые сложились на земле"

России якобы принадлежит все, куда ступает нога российского солдата

Задачи забрать Сумы нет, но такого развития событий не исключают

Россия якобы не стремится к капитуляции Украины, но требует признания "реалий, которые сложились на земле", имея в виду оккупированные территории. Украинцы и русские - это "один народ", а вся территория Украины якобы "исторически" принадлежит РФ. Такие заявления сделал лидер РФ Владимир Путин во время выступления на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

В частности, российский диктатор ответил на вопрос модератора мероприятия, который провел странное сравнение между США и Ираном и РФ и Украиной, намекая, что Путин может требовать капитуляции от Владимира Зеленского. Путин, впрочем, отрицал такую аналогию, но использовал возможность для продвижения своего циничного нарратива.

видео дня

"Эта ситуация не такая же, а принципиально другая. Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины - мы настаиваем на признании реалий, сложившихся на земле", - заявил он.

Смотрите видео циничного заявления Путина:

Путин требует признания реалий на земле / Фото: скриншот

Так называемые "реалии", о которых постоянно говорит Кремль, - это территории Украины, захваченные российскими оккупантами после 2014 года и после полномасштабного вторжения в 2022 году. Москва требует, чтобы Киев признал российскими Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Крым.

При этом он заявил, что "задачи забрать Сумы у нас нет, но я этого не исключаю". Более того, Путин не остановился и снова повторил старый имперский тезис о том, что украинцы и русские - это "один народ", а вся территория Украины якобы "исторически" принадлежит России.

"Русский и украинский народы - один народ. В этом смысле вся Украина наша", - цинично заявил диктатор.

Кроме того, он назвал полномасштабную войну, которую сам и развязал, "трагедией", обвинив в ней Запад. И добавил, что "России принадлежит все, куда ступает нога российского солдата".

Путин также упомянул "грязную бомбу" и заявил, что ее применение станет "роковой ошибкой Украины", хотя тут же признал, что у Москвы нет никаких доказательств, что Киев может это сделать. Также Путин не забыл пригрозить - мол, "ядерная доктрина РФ предусматривает зеркальный ответ на угрозы".

Видео с угрозами Путина ядерным ответом:

Путин пригрозил ядерным ответом / Фото: скриншот

Заявления РФ относительно войны в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, спикер Кремля Песков недавно заявил, что Россия не заинтересована в перемирии, поскольку якобы имеет "стратегическое преимущество". Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко считает, что заявления Пескова адресованы западным партнерам и свидетельствуют о нежелании России прекращать войну.

Также советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что 18 июня Путин устроил циничное "разговорное шоу" для Трампа, повторяя требования капитуляции Украины. Кремль фактически закрыл "окно возможностей" для переговоров, считая возможным только полную победу.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский в обращении 19 июня ответил на упреки Путина о "нелегитимности" украинской власти, заявив, что готов к переговорам с теми, кто реально принимает решения, в том числе и с Путиным, который "пересидел минимум три срока".

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