У Зеленского назвали единственный способ окончания войны в Украине и ответили Путину

О чем сказал Подоляк:
- Санкции и давление могут заставить Путина закончить войну
- Подход стран Запада в отношении РФ может привести к расширению войны
Несмотря на заявление российского диктатора и военного преступника Владимира Путина о возможности возобновления переговоров после 22 июня, очевидно, что ни сотня дней, ни сутки не остановят войну. Об этом в комментарии 24 каналу сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, вместо эффективного давления на российского диктатора, мы наблюдаем политику уступок и попыток договоренностей.
По мнению Подоляка, единственным действенным подходом является использование силы и давления, чтобы Путин сам просил не наносить удары по территории России, не оставлять его наедине с потенциальной угрозой устранения, и не разрушать экономические интересы его окружения. Только такие инструменты могут действительно повлиять на Кремль.
"Все остальные форматы не работают, а наоборот стимулируют его к агрессии. Мы видим, что сейчас Путин только еще больше обнаглел, он озвучивает новые абсурдные заявления, ставит циничные условия Украине и говорит о том, что якобы хочет закончить войну", - подчеркнул советник главы ОПУ.
Он отметил, что никакие 100 дней, неделя или даже 24 часа не будут иметь значения, если Запад и дальше будет пытаться уговорить Путина вместо того, чтобы перейти к решительным действиям. Такой подход только будет способствовать дальнейшей эскалации и расширению войны, а также станет ударом по авторитету мировых лидеров, в частности Дональда Трампа.
Подоляк добавил, что США имеют дело с надежными союзниками Украиной и Европой, которые стремятся, чтобы имидж американского президента оставался сильным.
Однако для завершения войны нужно реальное участие - через санкционное давление или военную поддержку. Иначе, по мнению Подоляка, это лишь откроет путь к новым конфликтам и усилению других агрессивных государств.
Советник главы ОПУ подчеркнул, что президент США должен осознать это как можно быстрее.
Санкции против РФ - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, во время которого обсудили дальнейшую санкционную стратегию и согласование ограничительных мер против России в сотрудничестве с международными союзниками.
Тем временем президент США Дональд Трамп, выступая на полях саммита G7, заявил, что Вашингтон пока воздерживается от новых санкций против РФ, ожидая возможного достижения мирного соглашения по войне в Украине.
Администрация президента США Дональда Трампа прекратила деятельность межведомственной рабочей группы, которая занималась формированием стратегии усиленного давления на Россию с целью ускорения мирных переговоров с Украиной. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех представителей американских властей.
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Кто такой Михаил Подоляк
Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.
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