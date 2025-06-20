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Зачем на кроссовках петля сзади - большинство пользуется ею неправильно

Юрий Берендий
20 июня 2025, 04:07
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Мало кто знает, что маленькая петля на задней части обуви имеет важное практическое назначение и может значительно облегчить жизнь владельцу.
Зачем на кроссовках петля сзади - большинство пользуется ею неправильно
Зачем петля на кроссовках сзади - для чего петля на язычке кроссовок / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Зачем петля на кроссовках сзади
  • Для чего петля на язычке кроссовок сзади
  • Что такое хлястик на обуви

Многие даже не задумывались зачем на задней части ботинок пришита маленькая петля. Большинство людей считает ее просто декоративным элементом, но на самом деле она имеет ряд практических функций, которые значительно облегчают жизнь владельцу обуви. Об этом рассказываю блогер, автор YouTube-канала "Smart Kicks".

Главред выяснил, для чего предназначены петли на кроссовках.

видео дня

Для чего предназначены петли на пятке

"Многие из вас наверняка сталкивались с этой петлей, которая обычно есть в большинстве спортивных ботинок. А знаете ли вы, как она называется? Правильное название - Heel Tap, и она очень удобна", - рассказывает автор YouTube-канала Smart Kicks, который специализируется на обзорах спортивной обуви.

Смотрите видео о том, почему на кроссовках есть петли сзади:

Блогер рассказал также о том, для чего на самом деле нужна петля на задней части кроссовок.

"Идеально использовать ее во время обувания ботинок. Это не только простой способ обуть ботинки, но и способ продлить срок их службы", - добавляет он.

Для чего предназначена петля на пятке обуви

Кроме того, эксперты издания Essanews объясняют, что даже незначительные, на первый взгляд, детали могут иметь большое значение. Мы часто не обращаем на это внимания. Этот принцип одинаково применим к миру моды, включая одежду и аксессуары. Именно такой функциональной деталью является петля на пятке обуви.

Прежде всего, эта петля служит для удобства во время обувания.

"Просто потяните за нее, и обуть обувь станет намного проще", - говорится в материале.

Это особенно актуально для плотной спортивной обуви, которую трудно надевать без вспомогательного элемента.

Также петля выполняет функцию стабилизации. Если обувь кажется слишком большой или неустойчивой, через петлю можно пропустить шнурки.

"Это поможет стабилизировать ноги и избежать нежелательных движений", - отмечают эксперты.

Кроме того, эта деталь значительно облегчает транспортировку грязной обуви.

"После стирки такую обувь можно повесить сушиться с помощью этих петель", - резюмируют они.

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Что известно о YouTube-канале "Smart Kicks"

Smart Kicks - YouTube-канал, созданный 1 июля 2020 года индийским энтузиастом Амитом Пандеем (Amit Pandey), который базируется в Мумбаи.

Контент ориентирован на инфотеймент в нише кроссовок, моды и лайфстайла: регулярные обновления о релизах, обзоры, "Sneaker Drop" новости и лайв-сессии с фанатами - например, Q&A или игры со слушачами.

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