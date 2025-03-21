2 продукта заставят ваши кроссовки выглядеть как новые

Девушка показала удивительный лайфхак.

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Как отмыть белые кроссовки / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

Как отмыть белые кроссовки

Что нужно для приготовления средства

Белые кроссовки – стильный и универсальный элемент гардероба, особенно в весенне-летний сезон. Однако их главный недостаток – быстрая потеря свежего вида. Грязь, дождь и пыль моментально портят их внешний вид. К счастью, вернуть кроссовкам белизну можно всего за несколько шагов, используя обычные бытовые средства.

Блогер Люси Калис поделилась в TikTok своим лайфхаком, благодаря которому ее сильно испачканная обувь снова стала идеально белой.

видео дня

Как очистить белые кроссовки?

Замочите обувь – сначала снимите шнурки и погрузите кроссовки в воду.

– сначала снимите шнурки и погрузите кроссовки в воду. Обработайте пятна – приготовьте чистящую пасту из нескольких ложек порошка и небольшого количества воды. Вотрите смесь в загрязненные участки с помощью щетки.

– приготовьте чистящую пасту из нескольких ложек порошка и небольшого количества воды. Вотрите смесь в загрязненные участки с помощью щетки. Повторное замачивание – наполните таз водой, добавьте несколько ложек порошка Oxi и пищевой соды, оставьте обувь в растворе на 3 часа (или на ночь).

– наполните таз водой, добавьте несколько ложек порошка Oxi и пищевой соды, оставьте обувь в растворе на 3 часа (или на ночь). Стирка в машинке – положите кроссовки и шнурки в стиральную машину, добавьте полотенца (чтобы обувь не билась о барабан), выберите режим стирки при 40°C со стиральным порошком.

После такой процедуры обувь становится практически новой! Люси показала результат в своем видео и призналась, что даже сама удивлена полученным эффектом.

Смотрите видео о том, как отбелить кроссовки:

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