2 продукта заставят ваши кроссовки выглядеть как новые

Девушка показала удивительный лайфхак.
Вы узнаете:
- Как отмыть белые кроссовки
- Что нужно для приготовления средства
Белые кроссовки – стильный и универсальный элемент гардероба, особенно в весенне-летний сезон. Однако их главный недостаток – быстрая потеря свежего вида. Грязь, дождь и пыль моментально портят их внешний вид. К счастью, вернуть кроссовкам белизну можно всего за несколько шагов, используя обычные бытовые средства.
Блогер Люси Калис поделилась в TikTok своим лайфхаком, благодаря которому ее сильно испачканная обувь снова стала идеально белой.
видео дня
Как очистить белые кроссовки?
- Замочите обувь – сначала снимите шнурки и погрузите кроссовки в воду.
- Обработайте пятна – приготовьте чистящую пасту из нескольких ложек порошка и небольшого количества воды. Вотрите смесь в загрязненные участки с помощью щетки.
- Повторное замачивание – наполните таз водой, добавьте несколько ложек порошка Oxi и пищевой соды, оставьте обувь в растворе на 3 часа (или на ночь).
- Стирка в машинке – положите кроссовки и шнурки в стиральную машину, добавьте полотенца (чтобы обувь не билась о барабан), выберите режим стирки при 40°C со стиральным порошком.
После такой процедуры обувь становится практически новой! Люси показала результат в своем видео и призналась, что даже сама удивлена полученным эффектом.
Смотрите видео о том, как отбелить кроссовки:
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