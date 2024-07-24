Как можно отстирать белые кроссовки: простой, но очень эффективный способ

Если вы не знаете, как почистить белые кроссовки без разводов и отмыть от черных пятен, попробуйте настоять их в растворе из воды и посудомоечной таблетки.

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Как отстирать белые кроссовки в сетку, чтобы они снова стали свежими / Скриншот YouTube

Каждый, у кого есть белые кроссовки, знает, как тяжело их отстирать от различных пятен, грязи и пыли. Они очень быстро загрязняются, поэтому постоянно возникает вопрос, чем можно отмыть белые кроссовки в домашних условиях. Средств существует немало, и мы покажем одно из них, которое должно помочь отстирать ваши кроссовки без особых усилий.

Автор YouTube-канала Elena Matveeva рассказала о способе, который должен отбелить кроссовки без стирки и множества движений с мылом и щеткой.

Как отстирать въевшуюся грязь с белых кроссовок

Приготовьте раствор

Нужно взять тазик и налить в него 2,5 литра горячей воды 50 градусов. Добавить 1 таблетку посудомоечной машины и растворить ее.

Помещаем кроссовки в тазик

Снимаем шнурки с кроссовок и помешаем их в раствор подошвой вверх. Если подошва очень грязная, позже можно проделать то же самое, но уже поставив их подошвой вниз.

Сверху на кроссвки нужно положить небольшой груз, чтобы они хорошо впитывали раствор. Рядом кладем и шнурки.

Оставляем кроссовки в растворе

Кроссовки нужно оставить в растворе примерно на 10-24 часа.

Спустя определенное время они должны стать чистыми.

Сушить кроссовки следует на чистом воздухе, а не батарее, чтобы избежать разводов от воды на ткани.

Зачем покупать белые кроссовки? Белый цвет ассоциируется с чистотой, светом и порядком. Подчеркивает желание человека заботиться о своем внешнем виде. На Западе белый цвет вызывает исключительно хорошие эмоции. Считается, что если человек выбирает белую обувь, он приносит эстетическое удовольствие как себе, так и окружающим.

Смотрите видео, как легко и просто отстирать белые кроссовки:

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