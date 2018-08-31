Террористы заявляют, что установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко

31 августа 2018, 23:27

По версии террористических "правоохранительных органов", убийство Захарченко все-таки, якобы, исполнили СБУ.

Боевики ДНР заявляют, что Захарченко убили СБУшники
Боевики ДНР заявляют, что Захарченко убили СБУшники / Reuters

"Пресс-секретарь" убитого главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко Алена Алексеева заявила, что "правоохранительным органам" марионеточной республики якобы удалось установить личности "подозреваемых" в покушении.

По ее словам, взрыв в центре Донецка 31 августа устроили, конечно же, украинские спецслужбы, сообщает РИА "Новости"..

"По горячим следам правоохранителям удалось установить личности террористов. По данным силовиков, взрыв был произведен по заказу СБУ. Киевский режим, как всегда, не способен сражаться в открытую и действует исключительно антигуманными террористическими методами", - заявила Алексеева.

Ранее сообщалось, что в деле убийства главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко, убитого взрывом в кафе в центре Донецка 31 августа, появился первый настоящий (а не вымышленный "МГБ ДНР") подозреваемый.

Напомним, 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался на месте.

Также в результате взрыва несколько человек получили ранения, в том числе - высокопоставленный чиновник "ДНР" Александр "Ташкент" Тимофеев.

Позднее СБУ и многие другие источники, в т.ч. в самой марионеточной "республике" террористов, подтвердили смерть Захарченко.

Президент РФ Владимир Путин в комментарии на смерть Захарченко заявил, что организаторы и исполнители убийства главаря ДНР должны понести заслуженное наказание.

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Новость в спецтеме:Убийство главаря ДНР Александра Захарченко
ДНР СБУ убийство заказчик Захарченко ДНР Александр Захарченко
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