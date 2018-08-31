В МИД Украины ответили на обвинения в организации убийства Захарченко

МИД Украины заявил, что РФ пытается прикрыть действия террористов по устранению Захарченко / РБК-Украина

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на обвинения МИД РФ в организации убийства главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко.

Такая быстрая реакция на эти события с головой выдает российские попытки прикрыть действия своих марионеток, в Twitter написала спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Мегабыстрая реакция МИД РФ на убийство Захарченко свидетельствует, как минимум, о попытках РФ прикрыть марионеток, которых она поддерживает и финансирует", - заявила она.

Марьяна Беца/Твиттер

Напомним, 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался на месте.

Также в результате взрыва несколько человек получили ранения, в том числе - высокопоставленный чиновник "ДНР" Александр "Ташкент" Тимофеев.

Позднее СБУ и многие другие источники, в т.ч. в самой марионеточной "республике" террористов, подтвердили смерть Захарченко.

Президент РФ Владимир Путин в комментарии на смерть Захарченко заявил, что организаторы и исполнители убийства главаря ДНР должны понести заслуженное наказание.