Вера Брежнева впервые за много лет поменяла прическу - как она выглядит

Вера Брежнева решила поэкспериментировать.

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Вера Брежнева - смена прически / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Вера Брежнева

Вы узнаете:

Вера Брежнева сменила прическу

Как отреагировали поклонники

Украинская известная певица Вера Брежнева, которая много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину, сделала новую прическу впервые за много лет.

На своей странице в соцсетях артистка показала, как она выглядит с новым имиджем.

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Брежнева опубликовала серию снимков и позировала с "рваной" челкой, также поменяла она и цвет волос – затемнила корни придали теплый пшеничный оттенок. Вера была одета в рубашку свободного кроя и в черные брюки.

Вера Брежнева с новой прической / фото: скрин instagram.com, Вера Брежнева

Большинство поклонников позитивно оценили перемены во внешности артистки, но не которые отметили, что без челки она выглядела моложе.

Как Вера Брежнева выглядела раньше / фото: instagram.com, Вера Брежнева

"Элен и ребята";

"Супер, красотка";

"Красивая Вера", - написали фанаты.

Вера Брежнева / инфографика: Главред

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Вера Брежнева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно дочь Веры Брежневой Сара Киперман призналась, что учится в Женеве. Также Сара отметила, что своими профессиями мечты она считает вовсе не дизайн, а дело криминалистов, детективов и судмедэкспертов. Впрочем, у девушки есть в запасе еще несколько лет, чтобы окончательно определиться, чем она хочет заниматься в жизни.

А также ранее Вера Брежнева заинтриговала фанатов новым снимком и намекнула на новый роман. На своей странице в соцсетях Брежнева показала снимок, на котором видна ее нога в туфлях-лодочках и рядом мужская нога в коричневом ботинке.

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Кто такая Вера Брежнева? Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

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