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Вера Брежнева впервые за много лет поменяла прическу - как она выглядит

Элина Чигис
20 июня 2025, 13:44
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Вера Брежнева решила поэкспериментировать.
Вера Брежнева
Вера Брежнева - смена прически / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Вера Брежнева

Вы узнаете:

  • Вера Брежнева сменила прическу
  • Как отреагировали поклонники

Украинская известная певица Вера Брежнева, которая много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину, сделала новую прическу впервые за много лет.

На своей странице в соцсетях артистка показала, как она выглядит с новым имиджем.

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Брежнева опубликовала серию снимков и позировала с "рваной" челкой, также поменяла она и цвет волос – затемнила корни придали теплый пшеничный оттенок. Вера была одета в рубашку свободного кроя и в черные брюки.

Вера Брежнева с новой прической
Вера Брежнева с новой прической / фото: скрин instagram.com, Вера Брежнева

Большинство поклонников позитивно оценили перемены во внешности артистки, но не которые отметили, что без челки она выглядела моложе.

Как Вера Брежнева выглядела раньше
Как Вера Брежнева выглядела раньше / фото: instagram.com, Вера Брежнева

"Элен и ребята";

"Супер, красотка";

"Красивая Вера", - написали фанаты.

Вера Брежнева
Вера Брежнева / инфографика: Главред

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Вера Брежнева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно дочь Веры Брежневой Сара Киперман призналась, что учится в Женеве. Также Сара отметила, что своими профессиями мечты она считает вовсе не дизайн, а дело криминалистов, детективов и судмедэкспертов. Впрочем, у девушки есть в запасе еще несколько лет, чтобы окончательно определиться, чем она хочет заниматься в жизни.

А также ранее Вера Брежнева заинтриговала фанатов новым снимком и намекнула на новый роман. На своей странице в соцсетях Брежнева показала снимок, на котором видна ее нога в туфлях-лодочках и рядом мужская нога в коричневом ботинке.

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Кто такая Вера Брежнева?

Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

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