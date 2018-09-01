Новый главарь боевиков заговорил о перспективе присоединения "ДНР" к России

Дмитрий Трапезников / smdnr.ru

Новый главарь "ДНР" Дмитрий Трапезников, занявший место убитого Александра Захарченко, заявил о перспективе присоединение ОРДО к России.

"Неизменным остается и наш внешнеполитический курс - интеграция с Российской Федерацией с перспективой присоединения к великой России", - заявил Трапезников, сообщают ресурсы боевиков.

Напомним, Трапезников назначен исполняющим обязанности главы "ДНР" после убийства Захарченко.

31 августа в Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв, СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице. Позже появилась информация, что бомба была заложена в светильниках заведения.

Также в результате взрыва несколько человек получили ранения, в том числе - один из главарей "ДНР" Александр "Ташкент" Тимофеев.