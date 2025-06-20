"Максимум 10 дней протяну": Виктор Розовый рассказал о здоровье после ранения

Виктор Розовый удивил своим признанием.

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Виктор Розовый - ранение / фото: instagram.com, Виктор Розовый

Кратко:

Виктор Розовый рассказал о ранении

Что ему предсказывали врачи

Украинский известный комик и ветеран ВСУ Виктор Розовый поделился, как проходит его реабилитация и как он себя чувствует.

Напомним, в марте прошлого года Виктор получил серьезную травму на фронте, он попал под минометный обстрел.

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Как рассказал юморист на YouTube-канале ISLND TV травма была очень тяжелой.

"Прилетел осколок в голову. Я был в окопе и осколок пробил и окоп, и каску, и череп, и немножко мозга", - признался Розовый.

Виктор Розовый с бывшей женой / фото: instagram.com, Виктор Розовый

Также он считает, что ему повезло остаться в живых, ему сделали операцию и установили титановую пластину в голову.

"Как-то так получилось, что я когнитивно, интеллектуально, психологически полностью сохранен, несмотря на то, что у меня травма головы. У меня есть проблемы с левой рукой, ногой, особенно с рукой, потому что нога немного раздупляется. Я хожу, но тяжело. Первую операцию мне сделали в Днепре, осколок достали. То, что я жив, это вообще невероятное стечение обстоятельств. Давали шанс, что я максимум 10 дней протяну", - добавил комик.

Смотрите видео интервью Виктора Розового:

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Кто такой Виктор Розовый? Виктор Розовый - украинский комик, участник "Лиги смеха" в составе команды "Загорецкая Людмила Степановна". После начала полномасштабной войны в Украине вступил в ряды 3-ей отдельной штурмовой бригады ВСУ. Принимал участие в обороне Киева, воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях.

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