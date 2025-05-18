"Поэтому я сам": Виктор Розовый впервые ответил на обвинения в изменах жене

Виктор Розовый назвал свою причину развода с женой.

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Виктор Розовый - развод с женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виктор Розовый

Вы узнаете:

Какой контракт Виктор Розовый подписал с бывшей женой

Что он сказал о разводе с ней

Украинский комик и военнослужащий Виктор Розовый прокомментировал развод со своей женой Ольгой Мерзликиной.

Напомним, Ольга сообщила, что подала на развод из-за измен мужа во время их отношений.

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"Официально - подали заявление на развод из-за измен Виктора во время наших отношений", - написала Мерзликина на своей странице в Instagram.

Ольга Мерзликина о разводе с мужем / фото: скрин instagram.com, Ольга Мерзликина

После критики Розовый опубликовал пост, в котором ответил на обвинения и написал, что он подписал контракт с Ольгой с условиями публичного обсуждения причин разрыва.

Виктор Розовый - причина развода с женой / фото: скрин instagram.com, Виктор Розовый

"Я, конечно, не идеален. Особенно теперь. Но не настолько, как некоторые считают. Поэтому я хочу очертить границы моей неидеальности: жене я не изменял, в браке никаких измен не было. Для меня это важный момент, потому что, когда я беру на себя обязанности - я их выполняю. Мы попытались создать семью, у нас не получилось", - отметил Виктор.

Также он уточнил, что Мерзликина была для него очень близким человеком.

"Мне важно было разойтись достойно. Поэтому я сам подписал контракт, в котором мы договорились, что именно Ольга озвучивает о причинах нашего развода (нападки на себя я готов принимать достойно), а также о том, что дальше в интервью мы оба воздерживаемся от подробностей", - подытожил комик.

Отметим, Ольга и Виктор официально оформили брак в марте 2024 года, а после свадьбы он ушел на фронт защищать Украину от российских оккупантов. Во время службы Розовый получил серьезное ранение в голову и до сих пор проходит реабилитацию.

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Виктор Розовый - последние новости по теме

Ранее Главред писал о том, что украинский популярный комик и военнослужащий ВСУ Виктор Розовый, который известен по участию в шоу "Лига Смеха", рассказал, что ему вставили титановую пластину в череп. Напомним, ранее комик получил тяжелое ранение на фронте.

Ранее также украинский известный ведущий и юморист Фима Константиновский поделился, как проходит реабилитация его коллеги и военнослужащего Виктора Розового после серьезного ранения на фронте.

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Кто такой Виктор Розовый? Виктор Розовый - украинский комик, участник "Лиги смеха" в составе команды "Загорецкая Людмила Степановна". После начала полномасштабной войны в Украине вступил в ряды 3-ей отдельной штурмовой бригады ВСУ. Принимал участие в обороне Киева, воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях.

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