Убийство Захарченко: появились видео с места преступления

Ролики, в частности, опубликовали росСМИ.
В Сети появились видеоролики, сделанные в захваченном боевиками Донецке на месте уничтожения главаря самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко.
Видео cняли, в частности, российские СМИ — RT и НТВ.
На роликах запечатлены автомобили "правоохранителей", стоящие на перекрестке. На одном видео также видно машину "силовиков" у здания.
Напомним, 31 августа в Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв, СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице. Узнать главные подробности случившегося можно здесь.