Убийство Захарченко: появились видео с места преступления

В Интернете появились видео с места убийства Александра Захарченко / Reuters

В Сети появились видеоролики, сделанные в захваченном боевиками Донецке на месте уничтожения главаря самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко.

Видео cняли, в частности, российские СМИ — RT и НТВ.

На роликах запечатлены автомобили "правоохранителей", стоящие на перекрестке. На одном видео также видно машину "силовиков" у здания.



Напомним, 31 августа в Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв, СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице. Узнать главные подробности случившегося можно здесь.