'Трамп еще и нагадил нам': Жданов объяснил последние решения президента США

Из-за переключения внимания Трампа мы особо ничего не теряем, считает эксперт.

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Жданов объяснил последние решения президента США / Колаж: Главред, фото: Главред, kremlin.ru

Вы узнаете:

Как война Ирана и Израиля повлияла на Украину

Почему Трамп мог упростить жизнь Украине

Украина закончила получать военную помощь США, которую нам оформил еще Байден, и Конгресс за это проголосовал.

В интервью Главреду военный эксперт Олег Жданов отметил, единственное, что осталось в действии – это долгосрочные контракты.

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"Туда Трамп не полезет, потому что там промышленники. Да и Трамп сам говорил: продавать оружие – да, пожалуйста. Однако Трамп еще и нагадил нам: кусочек военных поставок, а именно взрыватели для ракет, которые мы собирались использовать для борьбы с шахедами, Трамп перенаправил Израилю. Кстати, это еще раз позволяет словить Трампа на лжи, потому что он заявлял, что не знал об операции Израиля против Ирана. Если не знал, то зачем тогда отправлял Израилю боеприпасы для борьбы с шахедами? Выходит, что Трамп предполагал, что будет массированная шахедная атака на Израиль", - считает эксперт.

По его словам, из-за переключения внимания Трампа мы особо ничего не теряем.

Посмотрите, сколько центов помощи Украине заложено в американский бюджет на текущий год – ноль. Сейчас Конгресс проголосовал проект военного бюджета на 2026 год, и была единственная поправка, касающаяся Украины, которая предполагала выделить нашей стране военно-техническую помощь на сумму 300 млн долларов. Но – эту поправку даже не голосовали. Соответственно, в бюджете США на 2026 год тоже не будет ни цента на военно-техническую помощь Украине", - отметил Жданов.

Война Израиля и Ирана

Как сообщал Главред, неделю назад, в ночь на 13 июня израильские военные нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана. Под атаки попал не только Тегеран, но и города Натанз, Хоррамабад и Хамедан, где, по имеющейся информации, расположены объекты, связанные с ядерной программой Ирана.

На следующий день, 14 июня, Израиль нанес серию ударов по объектам в Тегеране, связанным с иранской ядерной программой. Удар прошелся по штаб-квартире ядерного проекта SPAND, Министерству обороны и топливным резервуарам. Как результат атаки начался пожар на нефтебазе Шахран. Двусторонние атаки продолжаются и по сей день.

По данным Bloomberg, Вашингтон может атаковать Иран в ближайшие дни. По данным журналистов, глава Штатов Трамп уже одобрил военный план удара по Ирану, но воздерживается от окончательного приказа.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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