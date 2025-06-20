Зачем акулам ноздри, если они не имеют легких: раскрыта неожиданная правда

Ноздри играют довольно важную роль в жизни акул и помогают хищникам выжить.

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Что акулы делают ноздрями, если у них нет легких / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Есть ли у акул легкие

Зачем рыбам ноздри

Когда люди хотят что-то понюхать или сделать глоток свежего воздуха, они вдыхают с помощью легких. Во время вдоха молекулы запаха, содержащиеся в воздухе, попадают в специальные нервные клетки в носу, что позволяет человеку воспринимать запахи. Главред со ссылкой на портал IFLScience узнал, что для существ, обитающих в океане, все несколько отличается в этом плане.

Например, обнаружение запахов является критически важным фактором для выживания акул, однако по сравнению с людьми, их обонятельная система полностью отделена от дыхательной.

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На самом деле то, что мы привыкли называть ноздрями у морских животных, - это носовые отверстия. Внутри них находится многослойная структура, которая называется "розеткой" - она помогает морским жителям чувствовать запахи в воде. Этот орган обоняния значительно отличается у разных видов акул, скатов и морских коньков.

В IFLScience объяснили, что ноздри являются входом в "розетку", поэтому вода может либо естественно поступать туда, когда акула плывет вперед, либо у некоторых видов есть мелкие волоски, похожие на ресницы, которые помогают направлять воду внутрь - без необходимости вдыхать ее.

Ученые отмечают, что этот процесс очень важен, ведь это один из основных способов, благодаря которому эти хищники могут сосредоточиться на добыче.

"Выявление запаха может быть специфическим для носовых отверстий, поэтому если акула чувствует интересный запах слева, она может поплыть и исследовать это направление", - говорится в материале.

По словам Джелле Атема из Бостонского университета, они с коллегами обнаружили, что акулы не просто ищут самую высокую концентрацию запаха в воде, но и объединяют ее с другой информацией из окружающей среды. Например, рыбы также ищут течение, когда эти два фактора объединяются, то хищники с легкостью находят добычу.

Итак, если спросить: зачем акулам ноздри? Ответ таков - они нужны, чтобы гигантские рыбы чувствовали запахи в воде. Это важно для охоты на добычу.

Смотрите видео, в котором показано зачем акулам ноздри:

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