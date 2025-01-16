Как избавиться от запаха собаки дома: простые советы для свежести и чистоты

Вы узнаете:
- Какую мебель лучше иметь дома, если вы владелец собаки
- Как сделать, чтобы дома не пахло собакой
Четвероногие и хвостатые друзья всегда создают тепло и уют в доме, а особенно собачки. Однако их не очень приятный запах может стать настоящей проблемой. Владельцы домашних любимцев делятся простыми лайфхаками, которые помогут сохранить свежесть в помещении, информирует Главред со ссылкой на Ехргеѕѕ.
Главный совет для тех, кто хочет избежать "собачьего аромата" - избавиться от мебели с тканевой обивкой. Кожаные диваны значительно легче мыть, и они не впитывают запахи, как тканевые поверхности.
Большие ковры лучше заменить на деревянный пол. Такой пол легко моется и не впитывает запахи. Если же вы не можете обойтись без ковров, выберите небольшие модели - их удобно стирать и они не накапливают запахов.
Чтобы запах собаки не распространялся по всему дому, стоит инвестировать в качественный очиститель воздуха.
Он удалит не только запахи, но и аллергены, обеспечив комфорт всей семье.
Следуя этим простым советам, ваш дом будет не только уютным, но и всегда будет оставаться свежим, даже если у вас есть четвероногий друг.
А если вы пока еще не завели четвероногого друга, рассказываем о ТОП-4 популярных породах собак, которые не "уживаются" дома.
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Можно ли кормить собаку один раз в день
Эксперты Аризонского университета провели исследование и выяснили, что кормление собак всего один раз в день снижает риск возникновения девяти видов возрастных проблем со здоровьем, в частности: рака, стоматологических проблем, снижения когнитивных способностей, расстройств желудочно-кишечного тракта, печени, почек и мочевыделительной системы, пишет Earth.com.
По мнению исследователей, собакам может быть полезно питаться реже из-за их охотничьего происхождения. Их предки - волки - часто по несколько дней обходились без еды.
"Однако наше исследование не установило причинно-следственной связи между самим режимом кормления и болезнями. Также следует учитывать не только то, как часто животные едят, но и в каком количестве", - сказал один из авторов исследования Мэтт Кеберлейн из Вашингтонского университета.
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