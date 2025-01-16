Как избавиться от запаха собаки дома: простые советы для свежести и чистоты

Зная эти простые советы, ваш дом всегда будет оставаться чистым и приятным для проживания.

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Что надо сделать, чтобы дома не пахло собакой / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

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Как сделать, чтобы дома не пахло собакой

Четвероногие и хвостатые друзья всегда создают тепло и уют в доме, а особенно собачки. Однако их не очень приятный запах может стать настоящей проблемой. Владельцы домашних любимцев делятся простыми лайфхаками, которые помогут сохранить свежесть в помещении, информирует Главред со ссылкой на Ехргеѕѕ.

Главный совет для тех, кто хочет избежать "собачьего аромата" - избавиться от мебели с тканевой обивкой. Кожаные диваны значительно легче мыть, и они не впитывают запахи, как тканевые поверхности.

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Большие ковры лучше заменить на деревянный пол. Такой пол легко моется и не впитывает запахи. Если же вы не можете обойтись без ковров, выберите небольшие модели - их удобно стирать и они не накапливают запахов.

Чтобы запах собаки не распространялся по всему дому, стоит инвестировать в качественный очиститель воздуха.

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Он удалит не только запахи, но и аллергены, обеспечив комфорт всей семье.

Следуя этим простым советам, ваш дом будет не только уютным, но и всегда будет оставаться свежим, даже если у вас есть четвероногий друг.

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