'Есть только один нюанс': кинолог назвал лучшую породу собак 'для семей'

Кинолог рассказал о породе собак, которую он считает идеальной для семей с детьми, но отметил, что есть ситуация, в которой с ними следует быть осторожными.

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Какая порода собак идеально подходит для семьи - ответ кинолога / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая лучшая порода собак для семьи

Сколько живут стаффордширские бультерьеры

Выбор породы собаки зависит от условий проживания и характера породы, и это особенно важно для семей с детьми. Некоторых пород лучше избегать, тогда как другие становятся отличными компаньонами для молодых семей, сообщает Mirror.

Одной из таких пород, по словам Адама Спайви из Southend Dog Training, является стаффордширский бультерьер. В своем видео в TikTok он отметил, что эти собаки "малых и средних размеров" и являются "замечательными для людей, замечательными для детей и безопасными для выгула", поскольку представляют минимальную угрозу для посторонних. Спайви также подчеркнул, что стаффордширские бультерьеры, или стаффи, обладают крепким здоровьем и высокой выносливостью.

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"Этот маленький бугай - абсолютная, бляха-муха, собака. Стаффордширский бультерьер, которого любители этой породы часто называют собакой-нянькой, очень хорошо ладит с людьми и детьми", - сказал он.

Однако Спайви предостерег, что потенциальные владельцы стаффордширских бультерьеров должны учитывать одну важную особенность перед тем, как заводить эту породу.

"Однако стаффордширский бультерьер не может конкурировать с другими собаками. Генетика не лжет. Самая большая проблема, которую я вижу со стаффи - это реактивность собак. Стаффи не обязательно начнет драку, но он точно не отступит, когда ему бросят вызов", - сказал Спайви.

Смотрите видео о том, какую породу собак завести для семьи с детьми:

Кинолог отметил, что "правильная социализация" является ключевым условием для того, чтобы собака комфортно чувствовала себя среди других животных.

"Если вы знаете, как отстоять свою собаку, то стаффордширский бультерьер - это фантастическая собака", - добавил он.

Спайви поделился личным опытом: его любимый стаффордширский бультерьер, которого пришлось усыпить из-за рака, оставил большую пустоту в его сердце.

Несмотря на положительные характеристики, стаффордширские бультерьеры часто сталкиваются с предубеждениями, отмечают специалисты. Дэвид Грант из Шотландского общества защиты животных (SPCA) в интервью BBC подчеркнул, что хоть стаффи могут иметь "мачо-имидж", при правильном воспитании они являются очень любящими животными.

"На самом деле они не такие, потому что они не ведут себя жестко - они любят людей", - пояснил он.

Эксперт также отметил, что некоторые владельцы отказываются от своих стаффордширов, когда выясняется, что они не такие грозные, как ожидалось.

Стаффордширские бультерьеры обычно живут от 12 до 14 лет, но, по данным PDSA, могут иметь склонность к некоторым заболеваниям, в частности дисплазии тазобедренных суставов, проблемам с кожей и глазами, определенным видам рака, а также L-2-гидроксиглутаровой ацидурии - состоянию, влияющему на нервную систему.

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