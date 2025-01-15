Почему собаки наклоняют голову, когда мы с ними говорим: неожиданные причины

Собаки способны слышать гораздо больший диапазон частот, чем мы.

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Почему собака наклоняет голову, когда к ней обращается человек / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Три причины, по которым ваша собака может наклонять голову

Что значит каждая из них

У домашних животных есть множество хитроумных способов донести до человека свои чувства. У собак они варьируются от лая до облизывания и виляния хвостом, и нам кажется, что мы их понимаем.

Однако когда собаки наклоняют голову из стороны в сторону, это может сбить с толку, поскольку не всегда понятно, что означает такое поведение.

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Ветеринар доктор Алекс Кроу рассказал о трех различных причинах, по которым ваша собака может наклонять голову, когда сосредотачивается на чем-то.

"Во-первых, это помогает им точно определить местоположение звука. Наклоняя голову, они могут лучше определить, откуда доносятся звуки. Особенно если это странный или незнакомый звук", - отметил ветеринар.

Собаки способны слышать гораздо больший диапазон частот, чем мы. Когда собака наклоняет голову, она может прислушиваться к шуму, который слишком высок для нашего слуха.

Вторая причина, по которой собака может наклонить голову - это попытка прочитать выражение вашего лица и язык тела.

"Когда собака наклоняет голову, она видит морду и лучше видит наш рот и глаза, что помогает ей читать наши эмоции", - пояснил эксперт.

"Наклон головы также может быть признаком сосредоточенности. Когда собака наклоняет голову, это может означать, что она пытается понять, что вы говорите, или понять, чего вы от нее хотите", - подытожил ветеринар.

Смотрите видео о том, почему собака наклоняет голову, когда к ней говорят:

@alex_thevet Ever wondered why dogs tilt their heads? Let’s looking into the reasons behind this quirky canine behavior. ?? Discover how head tilting helps dogs better understand our words, pinpoint the source of interesting sounds, and even express their emotions. Whether it’s a sign of curiosity, confusion, or just pure cuteness overload, one thing’s for sure - a head tilt from your furry friend is always endearing! #dogheadtilt #dogbehavior ♬ UNSTOPPABLE EVENING - finetune

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